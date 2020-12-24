نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق صحتي للحصول علي لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي اصبح محور اهتمام المواطن السعودي خصوصا بعد عودة انتشار وباء كورونا من جديد covid 19 ورصد الملايين من الحالات حول العالم وبلوغ ذروة كورونا في المملكة مما ينذر ببدايات إغلاق تام لكافة القطاعات كالفترة ألأولي من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية، في الوقت السابق وبلغ عدد المسجلين في تطبيق صحتي اصبح محور اهتمام جميع المواطنين السعوديين اكثر من نصف مليون مواطن سعودي.

طريقة الحصول علي لقاح كرونا في المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الصحة في السعودية أن لقاح كورونا التي تقوم بتوزيعه علي المواطنين بعد أن يقوموا بياناتهم في تطبيق صحتي علي الإنترنت فعال وامن ومعتمد من كافة المنظمات الصحية ولا صحة لما يتردد بانه يؤثر علي الجينات، ولخطوات التسجيل علي تطبيق صحتي للحصول علي اللقاح الصيني يجب أولا تحميل تطبيق صحتي بواسطة الهاتف وإذا كان هاتفك ايفون فيزم التحميل للتطبيق من تطبيق جوجل ستور علي هاتفك الايفون و أما إذا كان هاتفك غير ذلك فيمكن تحميل تطبيق صحتي من جوجل بلاي، بعد ذلك يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد علي تطبيق صحتي وبعد التسجيل تظهر تبويبات عديدة يتم اختيار إيقونة لقاح كرونا، وذلك ليتم تعبئة نموذج الطلب وإدخال البيانات المطلوبة وتحديد المواطن المستفيد منه ولاستكمال التسجيل علي تطبيق صحتي للحصول علي لقاح كرونا يتم الإجابة علي كافة الأسئلة التي يقوم التطبيق بطرحها والمتعلقة بالسجل المرضي للمتقدم او الشخص المسجل في التطبيق، وبعد ذلك يستقبل المواطن رسالة نصية تحتوي علي تأكيد الطلب .

طريقة توزيع لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الصحة أن العلاج سيتم علي ثلاث مراحل والمرحلة الأولي تشمل المواطنين والمقيمين من تجاوزوا سن 65 عاما والأشخاص الذين يمتهنون مهن اكثر عرضة للعدوي، والمواطنين الذين يعانون من السمنة المفرطة، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعانون أيضأ من أمراض مزمنه علي غرار أمراض القلب والسكر والربو وأمراض الكلي المزمنة .

والشريحة الثانية والذين يتراوح أعمارها من الخمسين وما فوقها من المواطنين والمقيمين والأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة من تلك الشريحة العمرية .

أما المرحلة الثالثة سوف تشمل كافة المواطنين والمقيمين الذين يريدون الحصول علي لقاح كورونا الصيني في ارض المملكة العربية السعودية .