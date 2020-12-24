نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس السعودية اليوم ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة حالة الطقس السعودية اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 في جميع أنحاء الدولة فبإذن الله من المتوقع وجود غيوم جزئية في السماء. ويتوقع الخبراء أن ينزل المطر على أنحاء مختلفة في وسط ومنطقة الشمال الشرقي في السعودية. مع احتمالية كبيرة ليتكون السحاب الرعدي الممطر على مرتفعات مختلفة تشمل كل من عسير، وجازان، والباحة، وكذلك المرتفعات في الطائف. وهناك احتمالية كبيرة لتكون الضباب في المساء والصباح الباكر على مرتفعات جنوبية غربية، والمرتفعات الغربية في السعودية.

حالة البحر في نشرة الطقس السعودية اليوم 24 ديسمبر 2020

وعن البحر الأحمر في حالة الطقس السعودية لـ اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020 فالرياح السطحية من المتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها ما بين 14-40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط والجنوبي إلى الجنوبي الشرقي على الجزء الجنوبي. ويصل ارتفاع الموج مغ بين 1-2.5 متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر الأحمر من متوسط إلى مائج الموج. أما عن الخليج العربي فرياحه المتوقعة جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة متراوحة ما بين 12-40 كيلومتر في الساعة تتحول فيما بعد ساعة الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، في حالة بحرية متوسطة الموج.

درجة الحرارة في السعودية اليوم 24 ديسمبر 2020