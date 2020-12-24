رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الجديد

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عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام فارس 1442 الجديد مع تحديد موعد لإدخال أنشطة التطوير المهني حتى نهاية العام الميلادي 2020. وأشارت وزارة التعليم بالسعودية عن إطلاق رابط نظام فارس الجديد بعد ساعات من تعطل موقع نظام فارس عن. جاء الإعلان عن رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد بعد شكوى العديد من المعلمين عن تعطل نظام موقع فارس عن العمل.

نظام فارس الخدمة الذاتية

رابط التقديم في نظام فارس الخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة الإلكترونية الآلية التي تقدمها وزارة التعليم في السعودية. حيث يمكن المعلمين والعاملين في وزارة التعليم السعودية من الحصول على الخدمات الإلكترونية، ما يسهل على المعلمين والمعلمات الحصول على الخدمات. وتتمثل أبرز الخدمات من موقع فارس في الحصول على إجازة مرضية، الإطلاع على كشوف المرتبات.

رابط نظام فارس 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق رابط جديد لموقع نظام فارس. جاء ذلك بعد تزايد شكوى المعلمين عن تعطل موقع نظام فارس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعدم المقدرة على إرسال الدورات التدريبية، قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق هذا الرابط الجديد، رابط نظام فارس 1442 الجديد.

نظام فارس ١٤٤٢

نظام فارس 1442 هو نظام تعليمي يمكن المعلمين من رفع الدورات التدريبية بالموقع، لمتابعة التعليم عن بعد مع الطلاب والطالبات، وذلك من خلال التسجيل في موقع نظام فارس لخدمات الطلاب. والذي يعتبر وسيلة فعالة للتعليم عن بعد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ومع عودة تعليق الطيران بالعديد من البلدان العربية خلال الأيام الماضية.

التسجيل في موقع نظام فارس

يمكن للمعلمين رفع الدورات التدريبية من خلال الدخول إلى رابط نظام فارس 1442 الجديد ثم إتباع الخطوات التالية:

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد صلاحية الخدمة للمعلمين.

تسجيل رقم الجوال الخاص.

حفظ البيانات.