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عمر شويل - جدة كيفية حساب ساعات العمل الإضافية في السعودية 1442 يهتم الكثير من الأشخاص المقيمين والوافدين إلى المملكة السعودية بمعرفة جميع الخطوات التي تساعدهم على كيفية حساب ساعات العمل الإضافية داخل المملكة ليتمكن من معرفة إذا كان يستحق أن يقوم بزيادة ساعات العمل للحصول على أجر زائد أم لا، وبالتالي تختلف كثيرا الساعات الإضافية والإجمالي المدفوع له، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على كيفية حساب ساعات العمل الإضافية في السعوديه 1442

كيفية حساب ساعات العمل الإضافية في السعودية

سوف نوضح لك من خلال السطور القادمة الخطوات التي تساعدك على معرفة سعر الساعات الإضافية في العمل الخاص بك، حيث يتم حساب الساعة على حسب الراتب الإجمالي لهذا العام الأول مقيم بالمملكة السعودية، ويتم إضافته إلى الراتب والخطوات كالتالي،

أجر الساعة الواحدة وفقاً للأجر الأساسي = (4000 / 30) / 8 = 16.7 ريال أجر الساعة الإضافية الواحدة = 16.7 * 1.5 =25 ريال وبالتالي فإن أجر عدد 20 ساعة إضافية = 25 * 20 = 500 ريال الطريقة الثانية: المفهوم الصحيح (حساب أجر الساعة الإضافية وفقاً للأجر الفعلي والأساسي): – أجر الساعة الواحدة وفقاً للأجر الأساسي = (4000 / 30) / 8 = 16.7 ريال – أجر الساعة الواحدة وفقاً للأجر الفعلي = (5400 / 30) / 8 = 22.5 ريال – أجر الساعة الإضافية الواحدة = (22.5 + (16.7 * 50%)) = 30.85 ريال وبالتالي فإن أجر عدد 20 ساعة إضافية = 30.85 * 20 = 617 ريال

قانون ساعات العمل الإضافية

يشمل قانون ساعات العمل الإضافية لجميع المقيمين والعاملين بالمملكة السعودية بأن يتم دفع إضافي لساعات العمل الخاصة بالمقيمين أو العاملين داخل المملكة السعودية والذي يكون متساوي معادنا الساعه يصل إلى 50% من الأجر الأساسي وتعتبر الساعة الاضافية هي الساعة التي تزداد عن الساعات المحددة في العمل سواء في الشركة أو الموظف.

وبالتالي لا تزداد ساعات العمل أكثر من عشر ساعات يوميا وهذه من ضمن القوانين التي قامت بوضعها الدولة لتحافظ على حق كل من المقيمين والعاملين بالمملكة، وتقوم بعض الشركات بإضافة مكافأة مالية لكي تكون بتشجيع العمال والموظفين على زيادة الإنتاج بشكل أفضل.

قانون العمل السعودي بوضع بعض التعديلات الجديدة التي تتعلق بنص المادة السابعة بعد المائة أنه ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بدفع للعام الأول المقيمان كل ساعة عمل إضافي ما يصل إلى 50% من الأجر الأساسي لكي يتم حساب قيمة الساعة من الأجر الأساسي.