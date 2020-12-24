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عمر شويل - جدة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات 1442 برقم الهوية، يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بمعرفة الخطوات التي تساعدهم الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية، حيث يقوم موقع التأمينات الاجتماعية بتوفيرها الكثير من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات 1442 برقم الهوية.

الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات بشكل تفصيلي من خلال استخدام رقم الهوية والخطوات كالتالي:

في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت وبعد ذلك تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية ثم تحدد خدمة التأمينات بعد ذلك تضيف رقم الهوية أو رقم الإقامة، ويمكنك أيضا أن تقوم بإضافة رقم السجل حتى تتمكن من إثبات الهويه الخاصه بك بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمه استعلام ثم تضيف اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك سوف يظهر لك مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بشكل تفصيلي بالتاريخ المحدد والموعد المحدد والمبالغ التي قمت بدفعها طوال مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية.

رقم التأمينات الاجتماعية

يتم الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية والضغط على التأمينات الاجتماعية وتضيفها رقم الهوية الخاص بك ثم تضيف البيانات المحددة وتبدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية والتأكد من كتابه العلاقة بشكل صحيح، بعد ذلك تقوم بالضغط على استعلام سوف يظهر التى كافة التفاصيل التي تتعلق بها رقم التأمينات الاجتماعية.

شروط الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات

ينبغي تواجد بعض الشروط المحددة للأفراد حتى يتمكنوا من الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهم كالتالي،

أولا يجب أن يكون هذا الشخص الذي يريد الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يكون من ضمن الأشخاص المؤمن عليهم من خدمة التأمينات الاجتماعية وكذلك قام بسداد جميع الرسوم التي تتعلق بالاشتراكات بشكل دائم.

خطوات الغاء مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

يتم تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية ثم اضغط على الخدمات العامة ثم تقوم بتحديد الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بالضغط على الغاء مدة الاشتراك وتقوم بتحديد حالة الاعتماد، وسوف يظهر لك المده المسجل هذا الشخص المشترك فيها ثم الضغط على حفظ وفي خلال ثواني سوف يتم الغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.