نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض تقسيط السيارات 2021 بأقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند البحث عن افضل عروض تقسيط السيارات 2021 بأقل من 1000 ريال شهريا في السعودية سوف نتفاجأ بوجود تشكيلة كبيرة من سيارات 2021 بالتقسيط ما بين الياباني والكوري والصيني لكنها تشترك جيمعها في أنها من فئة السيارات السيدان ذات الأبواب الأربعة ومن بينها ما يأتي بخمسة مقاعد كما أن معظم السيارات التي تندرج تحت فئة أقل من 1000 ريال تقسيط من نوع الجر الأمامي أو الدفع الأمامي حيث لا يوجد سيارات دفع رباعي في هذه الفئة وهذا يتوقف على قيمة الدفعة المقدمة وقيمة الضمانات التي يحصل عليها البنك.

أفضل عروض تقسيط السيارات 2021

لاشك أن أفضل عروض تقسيط السيارات هي التي تلبي ما يلي:

عدم تحويل الراتب. سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على السيارة والانطلاق بها. أن تتمكن من شراء سيارة أحلامك بالتقسيط وليس شراء أية سيارة لأنها في متناول اليد. أن تتوفر خدمة ما بعد البيع بالقرب منك. أن يكون لديك حرية التصرف في السيارة بعد الشراء ولا يتحكم البنك في بيعك لها بأي حال من الأحوال. أن يكون قسطها في متناول اليد ولا يشكل عبئا على الميزانية. عدم الحاجة لضمانات كثيرة ومستندات يصعب الحصول عليها للحصول على التمويل اللازم لشراء سيارة بالتقسيط.

عروض سيارات بالتقسيط بأقل من 1000 ريال شهريًَا

كيا بيجاس 2021

السيارة الأولى التي سوف نحاول التعرف عليها هي كيا بيجاس 2021 التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري أقل من ألف ريال بالمواصفات التالية :

سعة المحرك : 1.4 لتر يعمل بنظام الحقن المتعدد.

القوة الحصانية القصوى تبلغ 95 حصانًا

عزم الدوران الأقصى يبلغ 132 نيوتن / متر

معدل استهلاك الوقود : 17.9 كم/ لتر.

مواصفات كيا بيجاس من الداخل

أما من الداخل فتتوفر السيارة على صالون واسع ومريح مع مساحات تخزين تلبي كافة الرغبات أما عن وسائل الأمان فتحتوي السيارة على 4 وسائد هوائية مع نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة (ESC) مع نظام مساعد عند القيادة على المنحدرات (HAC).

سعر كيا بيجاس 2021 في السعودية

يبلغ سعر سعر كيا بيجاس فئة LX 2021 إلى 46,600 ريال. يصل سعر كيا بيجاس فئة EX 2021 إلى 51,600 ريال.

عروض تقسيط كيا بيجاس 2021 في السعودية