نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد في السعودية وخطوات التسجيل عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس ، يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج لها أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين، كما يستطيع المعلم من خلاله إدخال الدورات التدريبية التي حصل عليها، كما توفر وزارة التعليم السعودية على موقعها الرسمي علي الأنترنت الكثير من الأنظمة التعليمية مثل نظام مدرستي للتعليم عن بعد، ونظام نور الذي يحتاج له الطلبة وأولياء الأمور، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط نظام فارس الجديد وخطوات التسجيل عليه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نظام فارس

هو نظام إلكتروني عن طريق الأنترنت وفرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويقدم الكثير من الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، وهو نظام سهل الاستخدام ويعمل على تلبية طلبات العاملين في وزارة التعليم ويوفر عليهم الوقت والجهد، وهذه هي أهم الخدمات التي يقدمها برنامج فارس :

طلبات الإجازات .

خدمة إبلاغ مباشر بعد الإجازة .

طلبات البدلات .

طلب قطع إجازة .

طلب تمديد الإجازة .

طلب تعديل مدة الإجازة أو إلغاءها .

طلب تعديل بداية الإجازة .

خدمة طلب تقاعد .

كشف الراتب .

بيانات الموظف الأساسية .

إدخال الدورات في برنامج فارس .

تحويل من الوظائف الإدارية إلى التعليمية .

خطوات تسجيل الدخول على برنامج فارس

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تسجيل الدخول على برنامج فارس للحصول على الخدمات التي يقدمها، ولكن يجب أولا القيام بإنشاء حساب جديد عليه، ويمكنك الدخول إليه عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بالدخول إلى برنامج فارس عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . ثم أنقر على خيار الدخول للخدمة الذاتية .

أكتب اسم المستخدم، ورقم السجل المدني، وكلمة المرور .

أكتب رمز التحقق المرئي الظاهر لك على الصفحة .

ثم أنقر على تسجيل الدخول .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط نظام فارس الجديد في السعودية وخطوات التسجيل عليه .