الأرتست إحسان محمد : الشغف وحب العمل ليست الشهادات المعيار الأساسي للنجاح.

بلادي نيوز – حوار :علي صلاح القطان

قامت بمبادرة في مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية بالتعاون مع مؤسسة بسمة سعادة في حفل استقبال أسر المقيمات في المركز

وقامت في مبادرة المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة بسمة سعادة احتفالات اليوم الوطني السعودي 88

وقامت ايضا بمبادرة بجمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع مؤسسة بسمة سعادة في مركز قدرات فائقة الصيفي وسفيرة جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية بالأردن كما انها اعلامية رسمية من جميعه المنتجين السعوديين.

يسرنا أن نستضيف الميك أب ارتست مع “احسان محمد” في هذه الحوار السريع لتحدثنا على عجالة عن أسرار وعملها مع الممثلين وراء الكواليس وهوا عمل لا يمكن لأي مسلسل أو فلم أن ينجح بغير أنامل فنان الميك أب.

حدثينا عن الفنان أول الفنانة ( الارتست )

ميك اب ارتست المشاهير إحسان محمد حائزه على دبلوم تجميل وشهادتين معتمده لتجهيز العرائس، وميك اب احترافيه لعمل مكياج السنيمائي مولاج ، وهنا أتكلم عن الشغف وحب العمل ليست الشهادات هي المعيار لنجاح ال ميك اب في عملها إنما يأتي الإبداع من حب العمل الذي أقوم به باحترافية.

ماهوا دور الميك اب ارتست في السنيمائي والمسلسلات؟

الميك اب لها دور مهم جدا في السينما والمسلسلات لان عملها الاساسي قائم على الشخصيات المكتوبة في السيناريو وهوا لإبراز وتحسين المظهر ولتغيير ملامح الشخصية على حسب الدور المطلوب فالميك اب والممثل مكملان لبعض فالمكيك أب يقرب الممثل أو الممثلة من تقمص الشخصية التي يؤدي دورها إلى حدا بعيد وهذ يتطلب جهد في دراسة ومعرفة الشخصية التي سوف يؤدي الممثل دورها مما يجعل شخصية الممثل أقرب للحقيقة لدى المشاهد.

ماهوا اعتماد المخرجين على الميك اب في اعمالهم ؟

اعتماد المخرجين على الماكير لوجودها معهم طوال ساعات العمل لان الفلم ليس مشهد واحد هو عده لقطات ومشاهد متقطعة بين كل لقطه تغيير زاوية واضاءه وبين كل لقطه ومشهد بريك فالماكير يعدل ويحسن ويغير الشخصية بين الفترات على حسب الادوار المطلوبة.

مانصيحتك في هذا المجال؟

نصيحه مني في هذا المجال المكياج يتطلب خبره ومجاله مفتوح لانهاية فيجب على الماكير التعمق في هذا المجال ومعرفه انواع البشرة دهنيه او جافه او مختلطه لاختيار اللون المناسب لدرجات البشرة اختيار الماركات الطبية حفاظا على البشرة واستعمال المعقمات دائما ولكل شخصيه يجب ان يكون له اداة خاصه له حفاظا على سلامتهم ومراعات استخدام الادوات بالطريقة الصحيحة واهم نقطه حفاظ الماكير بالاهتمام على نظافة ادواته وبمظهره لعدم اذيه الاخرين منه.