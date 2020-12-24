استغلال ذوي الإحتياجات الخاصة …..الكاتبة الصحفية/نــدى صــــبر

إنتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة إستغلالذوي الاحتياجات الخاصة» وقد لاحظنا صور ومسميات بين صفحات التواصل الاجتماعي بعناوين مختلفة (،أصحاب الهمم، فرق التحدي . العظماء . الأبطال…) كلمات مزخرفة لانفهم منها سوى أن المعاق يستغل ويستخدم كجسر عبور الى متطلباتهم بطريقة غير مباشرة حتى وإن كانت إعتراضاته صامته على ما يحدث فهي ظاهرة مقززة شكلاً ومضموناً

لقد طغى على حياتنا المجاملات ولكي لا أعمم ولا أظلم أحداً ساأسميه النفاق الإجتماعي

الذي تجاوز الحد المعقول والإعتماد بشكل أساسي على أسلوب التّلوين والتقليب والتلاعب بالمبادئ وسقوط الأخلاق بهدف الحصول على هدفٍ شخصي أو إعطاء صورة غير واقعية وأياًّ كانت الصور فالغاية واحدة وهي إعطاء هذه الفئة المستهدفه الأماني العالية لغرض الشهرة وشفقة الناس ” بالتسول الخفي ” وذلك كله يعتبر من التعدي على إنسانيتهم دون النظر إلى حالتهم التي تتطلب الوقوف بجانبهم ومساعدتهم على الدوام

برغم أننا نجد أن الدولة لا تهتم بالرعاية الصحية فحسب بل تهتم بشتى الجوانب المتعلقة بهم ومراعاة اوضاعهم والإهتمام بحقّهم في التّعليم والتّأهيل والرّعاية والتّشغيل

وأيضا بتدريب أسر ذوي الإعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم فواجبنا

حفظهم من الإستخدام الغير مشروع لهم سواء كان هذا الإستخدام نفسيا أو معنويا أو جسديًا أو ماديًا

تجنب الإستهتار في التعامل مع أي موقف لهم وتصدرهم في الإحتفالات ساعات كثيرة وتحفيزهم بآمال مديدة رغبة في تحقيق دعم وطموحات سعيدة من قبل جهات وجمعيات عديدة

عدم المبالغة في الثناء على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند قيامهم بأعمال عادية يقوم بها الأشخاص الطبيعيون،

الإنتباه إلى عدم إظهار الشفقه أو مساعدتهم أو حتى تصويرهم دون أن نستأذنهم والسؤال إذا كانوا بحاجة لذلك أم لا وذلك احترام لخصوصيتهم

ختاماً

لابد أن نرتقي لتكون أعمالنا خيرية خالصة لوجه الله تتجه نحو الإنسانية فنحن نحتاج إلى المصداقية في التعامل بمحاربة كل أشكال النفاق الإجتماعي والإستغلال والعمل على بناء حياة عصرية قائمة على القيم الأخلاقية والدينية، وبالتالي نضمن الرقي الحضاري في المجتمع