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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يصدر قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة ٣٠% في المقال التالي
عمر شويل - جدة صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتوطين المهن المحاسبية للعاملين بالقطاعات الخاصة، والتي يعمل بها 5 عمال فأكثر بنسبة ٣٠% لذوي المهن المحاسبية. ويهدف قرار الراجحي إلى توفير فرص عمل تليق بالكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، من أجل توطين المنتج والمستدام. وتقدم وزارة التنمية البشرية بقيادة الراجحي عددا من المحفزات لمساعدة القطاع الخاص في توظيف وتدريب المحاسبين سعودي الجنسية من التمكين في سوق العمل.
الراجحي يصدر قرار توطين المهن المحاسبية
يوفر قرار الراجحي بتوطين المهن المحاسبية العديد من فرص التوظيف والتي تبلغ ٩٨٠٠ فرصة عمل. وذلك بمختلف المهن المحاسبية، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.
وفقا للقرار الصادر عن الوزير الراجحي فإنه يشترط حصول المحاسب على الاعتماد المهني من هيئة السعودية للمحاسبين، ألا يقل أجر حامل البكالوريوس عن ٦٠٠٠ ريال سعودي، ٤.٥٠٠ ريال للحاصلين على دبلوم.
جاء ذلك ضمن سعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية. ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية للكوادر الوطنية، عبر التدريب المستمر ومن خلال الممكنات المتعددة والمختلفة.
قررات وزير الموارد البشرية
وشملت قررات الراجحي ما يلي:
- توطين المهن المحاسبية بنسبة ٣٠%.
- يطبق القرار عل أي منشأة يعمل بها ٥ محاسبين فأكثر.
- يعمل بهذا القرار مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة.
- تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام المنشأة بتنفيذ القرار.
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- ينشر هذا القرار في الموقع الالكتروني للوزارة.
- على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
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