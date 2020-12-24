نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات التقديم على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، من أهم الخدمات التي يقوم مصرف الراجحي بتوفيرها لعملائه سواء كان المستفدين من القروض الشخصية أو من خلال التمويل العقاري، حيث يوفر بنك الراجحي العديد من الخدمات الممتازة التي تعمل على تقديم أفضل خدمة للمواطنين المقيمين على أرض المملكة، ويوفر الكثير من الحسابات الجارية التي تخدم العديد من المشاريع ويمكن الحصول على كافة المعلومات عن بنك الراجحي وخطوات التقديم على القرض بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي من بنك الراجحي.

طريقة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات وأنواع عديدة من التمويل ولكن كل خدمة مرتبطة بشروط، حيث إن كنت تريد الحصول على قرض من مصرف الراجحي لا بد على الموافقة على الشروك التي يقوم بتحديدها مصرف الراجحي حيث يعمل على سد حاجة العملاء خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر على كثير من الأشخاص بسبب الأمراض المنتشرة وعدم القدرة على مزاولة المهن المختلفة كما كان في السابق، وبنك الراجحي يوفر ويسد حاجات العملاء.

كما وفر الكثير من التمويل التي لها شروط بسيطة وميسرة على العملاء مثل الحصول على قرض بدون تحويل راتب وأيضًا يوفر البنك تمويل شخصي بدون كفيل ومن خلال الموقع الراسمي لمصرف الراجحي يمكن بسهولة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية ومعرفة القروض وقيمة تلك القروض وما تبقى من أقساط القروض.

التقديم على القرض

لا بد أولاً من الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع الراجحي الالكتروني.

يقدم العميل نسخة مصورة من بطاقة الهوية السعودية إذا كان مواطن سعودي أو نسخة مصورة من بطاقة الإقامة للذين يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية.

تقدم صورة مؤهل الفرد الدراسي.

تقديم خطاب من المكان الذي يعمل فيه الفرد ويكون يحتوي على الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

يقدم مصرف الراجحي خدمة

الاستعلام عن القروض المختلفة بأنواعها والاستفسار عن أي معلومات تخص تلك القروض.

يتم تقديم الطلب والانتظار حتى يقوم البنك بالرد.

هناك أيضًا إمكانية لاستخدام حاسبة القرض لمعرفة القرض والأقساط المتبقية.

حاسبة التمويل الشخصي و الاستعلام عن قرض الراجحي

يقدم تمويل الراجحي الجديد خدمة حاسبة التمويل الشخصي والتي من خلالها يتم معرفة قيمة الراتب الذي من خلاله يتم الحصول على القرض، كما توفر تلك الخدمة معرفة وحساب القسط الشهري المرتبط بالتمويل الشخصي من بنك الراجحي ومن خلال ذلك يمكن الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية.