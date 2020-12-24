نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 ورمز التحقق في الفصل الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور نتائج الطلاب لعام 1442 برقم الهوية ورمز التحقق، في الفصل الدراسي الأول الذي قرب على الانتهاء في المملكة العربية السعودية، بعد أن ينتهي الطلاب من امتحاناتهم على منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، ويقوم المعلمين برصد الدرجات والنتائج، لتكتمل فترة تعليمية هامة تزامنت وأزمة انتشار الفيروس، ويبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصفوف الابتدائية وصفوف المرحلة المتوسطة والثانوية العامة، إليكم الخطوات التي ستسهل العملية .

نتائج الطلاب نظام نور

طريقتان سنعرضهم لكيفية الاستعلام من نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية، أو من خلال الدخول على منصة مدرستي من تسجيل الطالب، ثم الذهاب إلى التقارير وطلب كشف درجات الفصل الدراسي الأول، ومن المتعارف عليه أن موقع نور يوفر الكثير من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، في مقدمتها النتائج والتقييم، وخدمات النقل الخارجي والداخلي، والتسجيل للطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية، وأصبح من أشهر البرامج الإلكترونية التعليمية التي تعتمد عليها وزارة التعليم.

رابط نظام نور نتائج الطلاب

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أنه بعد ان تنتهي اختبارات جميع المراحل والسنوات الدراسية في الفصل الدراسي الأول، سيتم عرض النتائج النهائية عبر موقع نظام نور نتائج الطلاب، بعد اكتمال المعلمين من إكمال كافة الأمور المصاحبة للتقييم والرصد ، وكانت الوزارة في رسالة وجهتها للمسئولين، حستهم على إنهاء الامتحانات بحد أقصى 9 أيام من تاريخ البدء، وبالأخص لطلاب المرحلة الثانوية العامة، وقد تمكن آلاف الطلاب بفضل الله من الدخول على منصة مدرستي في التوقيتات المحددة لهم، وإنهاء الامتحان بكل سهولة وبدون أي مشاكل، وبمن واجه صعوبات، قدمت الوزارة رقم هاتف لإرسال شكوى.

تعلن النتائج قريبا من خلال رابط نظام نور، ثم التقارير بعدها درجات الطلاب في الفصل الأول، والطريقة الأسهل هي الدخول على منصة مدرستي، وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب، بعدها يتم الدخول على التقارير الطلابية، يظهر نتائج الفصل الدراسي الأول، التي يتم تنزليها وطباعتها والتعرف على الدرجات التي حصل عليها الطالب او الطالبة، وكيف تم تقييمه في الفصل الأول بكل سهولة.