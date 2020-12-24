بلادي – الرياض :
بدأت وزارة الصحة اليوم (الخميس) بجدة؛ حملة التطعيم بلقاح “فايزر بيونتيك” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
وشرعت الفرق التابعة للوزارة في تطعيم المواطنين والمقيمين المسجلين عبر منصة “صحتي”، وذلك في صالة مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
ودعت وزارة الصحة للتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت قد وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح فايزر-بيونتيك، ضد فيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح “فايزر- بيونتيك” ضد كورونا في يومه السابع أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التطعيم بلقاح “كورونا” في جدة.. ومواطن ستيني يتلقى أول جرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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