“الصندوق الصناعي” يقدم أكثر من 5 مليارات ريال دعمًا للقطاع الخاص خلال جائحة “كورونا”

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لفيروس “كورونا” على أنشطة القطاع الخاص، تجاوزات 5 مليارات ريال.

وأبان الصندوق أن عدد المشاريع التي أعيدت هيكلتها للعملاء وصل إلى 546، بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال.

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وأبان أن عدد المشروعات الصغيرة التي أجلت وأعيد هيكلة دفعاتها بلغ 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال.

وأضاف أن المشاريع الكبيرة بلغ عددها 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وأوضح أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها الصندوق تجاوزت مليار ريال، وشمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال.

فيما بلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.