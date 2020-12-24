إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم

بلادي – الرياض :
أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم بالعفو عن المساجين.
وقال وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي إن إطلاق سراح هؤلاء السجناء تم بالتنسيق مع لجان العفو بالإمارة، بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل.
وأبان أن هذه اللجان في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح ممن تنطبق عليهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك.
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