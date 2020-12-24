بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، استدعاء غسالات ملابس سعة 8 كجم، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأوضحت الوزارة أن الغسالات المستدعاة ماركة “candy”، وسنة تصنيعها 2017م، وعددها 432 غسالة. ودعت مالكي هذه الغسالات إلى التواصل مع الشركة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تعلن استدعاء 432 غسالة ملابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.