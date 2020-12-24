“هيئة المهندسين” تضبط نحو 2800 شهادة هندسية مزورة يحملها وافدون من جنسيات مختلفة

بلادي – الرياض :
ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة، لوافدين من جنسيات مختلفة.
وقال أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن الهيئة تعمل منذ سنوات لضبط المخالفين والدخلاء على المهن الهندسية والفنية، وذلك ضمن خطة لكشف من يمارسون المهنة من دون مؤهلات تحقق أقصى درجات الجودة في العمل الهندسي والفني.
وأكد أن هذه الخطوة مهمة لإبعاد الفنيين ومساعدي المهندسين غير المؤهلين، حيث إن وجودهم يشكل خطراً على سلامة المشاريع التي يعملون فيها، مشيراً إلى تسببهم في ظهور كثير من السلبيات التي تؤثر على جودة ومخرجات القطاع الهندسي والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، للهيئة بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة وما تقدمه من عمل مهني وخبرة فيما يتصل بمزاولة المهن الهندسية والفنية.
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