الحصيني: اليوم.. أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ.. واحتمال تشكل الصقيع بهذه المناطق

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء واسعة من المملكة والخليج؛ أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ، وذلك بداية من اليوم الخميس.

وأوضح الحصيني أنه يتوقع أن تكون الموجة شبه قوية بمناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، ومن المحتمل أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بها بين الصفر و3 درجات مئوية، والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية.

وأضاف أن منطقتي القصيم والرياض قد تشهدان موجة برد متوسطة القوة، وأن تتراوح فيهما درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية.

وأبان أنه من المتوقع حدوث موجة برد خفيفة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، وأن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بهما بين 9 و13 درجة مئوية والعظمى بين 19 و24 درجة مئوية، لافتاً إلى احتمال تشكل الصقيع على شمال المنطقتين الوسطى والشمالية.

وأشار الحصيني إلى احتمال حدوث حالتين ممطرتين، الأولى تبدأ مساء غد الجمعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم الشمالية ثم تتعمق نحو المناطق الوسطى فالشرقية.