شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل إصابة 189 جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 190 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 361725 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 352608 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6159 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :