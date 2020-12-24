نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأسعار مطعم دومبرياني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وأسعار مطعم دومبرياني، مطعم دومبرياني من أشهر وأفضل المطاعم بالمملكة العربية السعودية، ومن المطاعم التي تقدم الوجبات المميزة والشهية، ويقدم المطعم أكلات كويتية لذيذة مثل أكلة المقلوبة والبرياني، بالإضافة إلى السلطات بمختلف أنواعها والمشروبات كل ذلك بجانب الحلويات اللذيذة، ويمتلك المطعم خدمة توصيل سريعة جدًا، تعمل على توصيل الطلبات للمنازل في أسرع وقت ممكن، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ كل ما يهمك عن منيو مطعم دومبرياني.

مطعم دومبرياني بالمملكة العربية السعودية

يقدم المطعم فطورًا شهيًا ولذيذًا، كما يتميز المكان بفخامة التصميم ونظافة وروعة المكان، ويعمل بالمطعم عدد كبير من العمال ذات الخلق العالي والوجهة البشوش، كما أن قائمة الطعام تتميز بالأسعار المناسبة للأكلات

معلومات عن مطعم دومبرياني

هو مطعم يقدم عدد مختلف من الأطباق العالمية، كما يقدم أيضا أطباق كويتية وأطباق هندية مميزة، توجد أماكن خاصة للعائلات في المطعم وأماكن للشباب أيضًا، توجد بعض الأكلات والمشروبات التي تتناسب مع الأطفال، توجد موسيقى في المطعم، ويعمل المطعم يومياً من الساعة ال٧ صباحًا حتى الساعة ال١٢ مساءًا، يقدم المطعم أسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالعديد من المطاعم الأخرى، يقع المطعم في مجمع ون سكوير، الربيع الرياض رقم ١٣٢٣٤ بالمملكة العربية السعودية، رقم هاتف المطعم :966532701155

أفضل أطباق المطعم

يقدم مطعم دومبرياني عدد من الأطباق المميزة، وإليكم تلك الأطباق وأسعارها كالتالي:

بيض مع طبقات الجبن وخلطة دومبرياني الخاصة بسعر ٢٦ ريال.

تونة مبتلة بالطحينة ذو طعم مميز ومختلف بسعر ٢٢ ريال.

ثلاثة أنواع مختلفة من المكس المحمص بسعر ٣٩ ريال.

تغميسات دومبرياني ثلاثة أنواع مختلفة بسعر ٥٢ ريال سعودي.

فرينش شرقي ذات نكهة الزعفران بسعر ٢٦ ريال سعودي.

قهوة عربي مع التمر بسعر ٢١ ريال سعودي.

أراء بعض العملاء عن المطعم