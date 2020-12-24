نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خاصة لحجز السيارات من موقع حجز سيارات البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض خاصة لحجز السيارات من موقع حجز من خلال البنك الأهلي التجاري الذي أتاح للعملاء البنك باختيار بعض أنواع السيارات المحدودة الذي تم الاتفاق مع وكلاء هذه السيارات بالمملكة لكى يحصل عليها العملاء بنظام التقسيط خلال فترات معينة ويكون ذلك بتقديم عروض خاصة من موقع الحجز،كما أن البنك الأهلي التجاري من اهم بنوك المملكة الذي يقدم كثير من الخدمات والأعمال التي خدم فئة كبيرة داخل السعودية، واصبح شراء السيارات لعملاء البنك الأهلي التجاري أمر مريح بالنسبة لغيرهم لتقديم بعض أنواع الماركات المتاح شرائها وتقسيط قيمتها من خلال موقع حجز السيارات.



عروض خاصة لحجز السيارات من موقع حجز

يوفر البنك الأهلي التجاري العديد من أنواع السيارات بنظام التقسيط منها:

سيارة كيا ريو 2020:يمكن للعملاء في البنك الحصول على هذه السيارة بدون مصاريف أدارية أو تكاليف اخرى وتكون هذه السيارة صغيرة الحجم وقسطها شهري يصل إلى 1012 ريال سعودي شهريا وتكون الدفعة الأولى تكون 10% من الثمن الأساسي للسيارة والدفعة الثانية تصل إلى 25% ويكون معدل النسبة السنوية تتراوح ما بين 11% إلى 22% ويمكن الحصول على السيارة بقسط شهري يصل إلى 1045 ريال سعودي ما لم تكون من عملاء البنك الأهلي التجاري.

سيارة تويوتا كامري 2020 : القسط الشهري لهذه السيارة إلى 1379 ريال سعودي ويمكن الحصول على موديل السنة 2020 ويكون الدفعة الأولى بنسبة 5% من الثمن الأساسي للسيارة والدفعة الأخيرة فهي تقدر بنسبة 40%. سيارة كيا سيراتو 2020: قسط شهري للسيارة يصل إلى 1147 ريال سعودي وبدون مصاريف أدارية كما أن الدفعة الأولى تكون بنسبة 10% من الثمن الأساسي للسيارة والدفعة الأخيرة بنسبة 25%من الثمن الأصلي للسيارة. سيارة كيا ستنجر 2020: يصل القسط للسيارة إلى 2908 ريال سعودي شهريا ويكون تقسيط الدفعة الأولى بنسبة 10% من الثمن الأساسي للسيارة والدفعة الثانية فهي تقدر بنسبة 25% ولا يوجد هناك أي تكاليف أدارية عند حجز السيارة من البنك وتكون موديل السنه 2020.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري يحدد الأوراق المطلوبة للإكمال التقسيط ويجب أن يكون العميل ملتزم مع البنك في سداد الأقساط المحددة من وكلاء السيارات بالمملكة وتعد هذه الخدمة سهلت للكثير من العملاء الحصول على السيارة المناسبة، وتعد خدمات البنك كثيرة ومنها الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي التجاري وغيرها من الخدمات المتاحة في البنك الأهلي التجاري.