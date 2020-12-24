نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توطين المهن المحاسبية “الراجحي” وقرار الموارد البشرية حد أدني لأجورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين المهن المحاسبية الراجحي ، حيث أعلن المهندس “أحمد بن سليمان الراجحي” وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرار بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، وهذا القرار خاص بالشركات التي يعمل فيها خمسة عاملين على الأقل من المهن المحاسبية بنسبة 30% من العمالة، وطبقاً للبيان التي أصدرته وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها أن قرار توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص سوف يوفر أكثر من 7800 فرصة وظيفية، والآن سوف نعرض لحضراتكم شروط هذا القرار وأيضاً ونعرف ما هي المهن المحاسبية بالتحديد التي سيتم توطينها وما هي الأهداف التي سوف يحققها هذا القرار؟

وكان نص قرار المهندس “احمد بن سليمان الراجحي” من خلال حسابه الخاص على تويتر “أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل” وقد صدر هذا القرار يوم الأربعاء

ما هي شروط توطين المهن المحاسبية والكوادر التي سيتم توطينها بالقطاع الخاص

أوضح بيان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد بن سليمان الراجحي” أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المحاسب الذي سوف يخضع لهذا القرار وهى :

يجب أن يكونوا المحاسبين السعوديين حاصلين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. يجب أن يتقاضى المحاسب الحاصل على شهادة البكالوريوس 6000 ريال سعودي على الأقل، وأن يتقاضى المحاسب الحاصل على الدبلوم 4500 ريال سعودي.

الكوادر التي يستهدفها قرار توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص هي مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير الحسابات، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مدير إدارة التقارير المالية، محاسب تكاليف، مراجع داخلي، وغيرها العديد من المهن المحاسبية

ما هي الأهداف التي سيحققها قرار توطين المهن المحاسبية بالقطاع الخاص

هذه هي الأهداف الـ 4 التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هلال صفحتها الرسمية على تويتر وهي:

رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكوراً وإناثاً في سوق العمل السعودي. دعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة في سوق العمل وتغيير نماذج الأعمال المتبعة. رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر. إلزام التسجيل المهني لكافة المهنيين العاملين في سوق العمل للإسهام في تنظيم سوق العمل.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انها سوف تقدم العديد من التشجيعات والمحفزات لشركات القطاع الخاص لكي توظف وتدرب وتؤهل المحاسبين السعوديين في سوق العمل، وأيضاً يستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير العديد من فرص العمل للكوادر الموجودة داخل الوطن والمؤهلة بكل تأكيد للعمل في سوق العمل السعودي.

اللائحة الارشادية لقرار التوطين

وهي لائحة أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر ويتم تحميها على هيئة ملف PDF والتي جاء بها كل المعلومات التي يريد المحاسب السعودي معرفتها مثل : شروط قرار توطين المهن المحاسبية التي ذكرناها فيما سبق، والنسبة المحددة للمحاسبين والحد الأدنى لأجورهم، وأيضاً الإجراءات الشديدة والعقوبة التي سوف تقع على رأس من يخالف هذا القرار من شركات القطاع الخاص، كما يمكنكم ترك جميع تعليقاتكم واستفساراتكم على موقع “ثقفني” وسنقوم بالرد عليها في أسرع وقت.