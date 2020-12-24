نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يعلن عن توطين المهن المحاسبية بنسبة 30٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرار بتوطين المهن المحاسبية وهذا القرار يختص بالمنشأت الخاصة بالقطاع الخاص، حتى يعطي فرصة لأصحاب المؤهلات النوعية الحصول على وظائف في سوق العمل، كما حدد المهندس الراجحي حد أدنى للأجور المتقاضة، ولقد نص القرار رقم 86972 على توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة تتراوح 30٪.

توطين المهن المحاسبية

وما يجب ذكره أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تقدم الدعم الكامل لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حيثُ توفر لهم المزيد من التدريبات التي تزيد من خبراتهم العملية وأيضاً تفتح مجال التوظيف أمام أبناء وبنات الوطن بهدف تمكين المحاسبين والمحاسبات السعوديين من سوق العمل، ومن المقرر أن هذا القرار يوفر حوالي 9800 فرصة عمل في مجال المحاسبة.

المهن المحاسبية المطلوبة

مدير حسابات

مدير إدارة الزكاة والضرائب

مدير الإدارة العامة للمراجعة

مدير إدارة التقارير المالية

محاسب تكاليف

مراجع داخلي

مراجع مالي أول

فني تدقيق المحاسبات

كاتب مسك الدفاتر

كاتب مالية

رئيس برامج التدقيق الداخلي.

الشروط العامة لقرار التوطين

تطبيق النسب الإفتراضية وهي 30٪ من إجمالي العاملين بالمنشأة

سريان وتطبيق القرار من تاريخ إصداره هو 1/11/1442

يشترط التسجيل المهني للمتقدمين

تطبيق الحد الأدنى على المتقدمين وهو أن يكون راتب المتقدم الحامل لدرجة بكالوريوس 6000 آلاف ريال سعودي بينما الحاصل على درجة دبلوم يتقاضى راتب 4.500 ريال سعودي

تطبيق آلية إحتساب نسب التوطين .

شروط الإلتحاق بالمهن المحاسبية

حصول السعوديين المحاسبين على الاعتماد المهني التابع للهيئة السعودية للمحاسبين

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية

لايصح أن ينطبق هذا القرار على أىّ منشأة فيها عدد العاملين أقل من 4 محاسبين.

ولقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن وجود فترة سماح، وهو الفترة المحصورة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تنفيذه، على أن يمكن للمنشأة في تلك الفترة العمل على حصر نسبة التوطين في المنشأة الخاصة بها والوصول إلى المستهدف الخاص بالقرار، كما أكدت الوزارة على تطبيق آلية العقوبات والإجراءات النظامية في حالة عدم الإلتزام بتطبيق قرار التوطين المهني للمحاسبين .