نسور الطرف ينظم بطولته الأولى للبراعم ويدعو الجميع للحضور

دوت الخليج : حسين الحبيب

ينظم فريق النسور بالطرف غدا الجمعة الموافق25/12/2020 البطولة الاولى لفئه البراعم تحت 13سنة بمشاركة 4 فرق حواري من مختلف مدن الاحساء الحبيبة

حيث سيلتقى فريقي الشهارين والرابية في تمام الساعه 3:45عصرا

وفي اليوم الثاني سيلتقى فريقي نسور الطرف والكوكب في تمام الساعه3:45 عصرا

بدورنا إلتقينا برئيس الفريق حبيب الدوخي ودار الحديث عن الاستعداد والتجهيزات للبطولة ذكر لنا بأن طيله ايام الأسابيع الماضية نعمل ليلا ونهار لتجهيز الملعب والأماكن المخصصة للجماهير وباذن الله تعالى ستشاهدون تنظيم يسر العين ويرفع الراس وهذا أقل شي نقدمه لهذة الفئه الغالية على الجميع وتطرق ايضا عن بأن هناك جوائز قيمة للجماهير جهاز جوال والكثير من الجوائز القيمة للجماهير تحفيز لهم ودعم للاعبين المشاركين بالبطولة الأولى

وفي الأخير دعى الدوخي الجميع للحضور إلى ملعب النسور لمشاهدة مباريات وفعاليات البطولة ودعم اللاعبين وتحفيزهم وتشجيعهم لزرع الثقة في نفوسهم