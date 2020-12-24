نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور برقم الهوية noorresults استعلام نتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 في المملكة العربية السعودية هو ما بدأ العديد من الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عنه خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل الدراسية.

وينتظر خلال الساعات القليلة القادمة العديد من الطلاب وأولياء أمورهم ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 عبر نظام نور التعليمي، حيث ستكون النتائج متاحة لكافة الطلاب عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة إجابات الطلاب، وقد بدأ بالفعل الكثير من الطلاب بالبحث عن نتائج نور برقم الهوية من عبر نظام نور التعليمي، والتي من المفترض أن يتم إتاحتها لمن انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول وظهرت نتائجهم في المدارس خلال الأيام المقبلة.

وقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من خلال نظام نور برقم الهوية فقط، ودون الحاجة إلى لتسجيل في نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم، الأمر الذي يسهل الكثير على الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة نتائج نهاية العام الدراسي الحالي 1442 في المملكة.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية فقط فكل ما عليكم هو التوجه إلى الرابط المخصص بنتائج الطلاب الذي اتاحته وزارة التعليم من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم للاستعلام عن نتائج نهاية العام الدراسي، كل ما عليكم هو زيارة الرابط noorresults.moe.gov.sa/Results/StudentMark.aspx وكتابة رقم الهوية الخاص بالطلاب المراد الاستعلام عن نتيجته ورمز التحقق الذي يظهر لكم على الشاشة من أجل الاستعلام عن النتائج، ومن ثم الضغط على زر ابحث من أجل أن تظهر لكم نتيجة الطالب الذي قد تم إدخال رقم هويته في الحال.

التسجيل في نظام نور

كما اتاح نظام نور التعليمي لأولياء الأمور تسجيل ابناءهم وبناتهم في الصف الأول من خلال زيارة موقع نور التعليمي noor.moe.gov.sa والقيام بتسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، ومن ثم الدخول إلى خدمة تسجيل طالب جديد، من أجل أن يتم إلحاق الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي من العام الدراسي المقبل 1442/1441 بمشيئة الله تعالى، كما أن نظام نور يتيح لأولياء الأمور بتسجيل ابناءهم عبر نظام نور في تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال.