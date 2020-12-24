نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية – الآن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت الآن نتائج نظام نور 1442 النظام الذي تم عمله بتحديث أكثر أمان الآن وهو نظام نور برقم الهوية، حيث تم الربط في نظام نور برقم الأثبات أو الهوية الشخصية الخاصة بأولياء الأمور، فيمكنهم ذلك من الدخول بطريقة أكثر أمان عن طريق رقم هويتهم فقط لضمان الخصوصية في التعامل مع أولياء الأمور، ويعتبر ذلك خطوة هامة جدا داخل النظام من أجل تطويره بشكل أكبر .

رابط التسجيل في نظام نور 1442 ، هو الأكثر بحثا الآن بالسعودية حيث يقدم نور كافة الخدمات التعليمية و و نتائج التسجيل التي أصبحت متاحة الآن إلكترونيا من خلال نظام نور للعام الجديد حيث أنه يعد نقلة قامت بها وزارة التعليم حيث اعتمدت النظام الإلكتروني الجديد من خلال موقع رسمي تابع للوزارة يقدم العديد من الخدمات إلى الطلاب و أولياء الأمور ويصنف نظام نور الجديد من أهم الطرق التربوية الحديثة التي تمكن من متابعة الطلاب في كافة مراحل التعليم المختلفة بما يتناسب مع كمتطلبات العصر الحديث وسننقل لكم كافة الخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع شرح لكافة الخدمات المتوفرة في نظام نور الجديد 1442 .

نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية نتائج المرحلة الابتدائية

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول خلال نظام نور برقم الهوية فقط من موقع نور برقم الهوية بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية.

بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، اتاحت الان الوزارة نتائج المرحلة الإبتدائية عقب الانتهاء من الإمتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول اليوم الخميس الرابع والعشرون من ديسمبر، وأكدت الوزارة الآن أنه لاتوجد حاجة للتزاحم في المدارس من أجل الحصول على النتيجة الورقية ويمكن الحصول على النتيجة فورا من خلال الدخول على رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية الوطنية الخاصة بولى الأمر.

خدمات و مميزات نظام نور 1442

تمكين أولياء الأمور من التسجيل لأبنائهم عن طريق نظام نور الجديد وذلك بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

يمكن أولياء الأمور من متابعة نتائج ومستوى أبنائهم الدراسي من خلال نظام نور الإلكتروني الجديد.

يمكن لمن يحملون الإقامة لمدة 5 سنوات واللاجئين السياسيين و اليمنيين ومن ينتمون إلى أسر سعودية من التسجيل عبر نظام نور باستخدام رقم السجل المدني.

تعطي فرصة لإدارة المدارس المقدم إليها من اختيار وفرز الطلاب وحق القبول والرفض عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة التعليم.

يمكن أولياء الأمور من أي دولة في مجلس التعاون الخليجي من التقديم لأبنائهم عبر نظام نور الجديد

يعد نظام نور 1442 في الأساس نظام تربوي جديد يساعد على تقديم فهم تربوي جديد للأسرة لمتابعة أبنائهم عبر الموقع الإلكتروني وملاحظات المدرسين على الطلاب.

نظام نور للمعلمات الجدد

دعا التعليم المعلمات الجدد بضرورة تسجيل رغباتهم اليوم في نظام نور قبل انتهاء اليوم وأوضحت الوزارة العامة لشؤون المعلمين بانه تم إرسال اسم المستخدم و كلمة المرور لكل معلمة على هاتفها الجوال ويجب عليهن الدخول لتسجيل رغباتهن على النظام اليوم.

رابط التسجيل و طريقة التسجيل في نظام نور 1442

يمكنك الآن الدخول على رابط نظام نور 1442

ويمكنك معرفة خطوات التسجيل في نظام نور 1442 لأولياء الأمور من خلال خطوات بسيطة سنقدم لكم شرح مبسط بالصور

خدمات نور الجديدة 1442 وطريقة استخدامها بشكل صحيح

للاستفادة من الخدمات المقدمة من نظام نور الجديد بشكل صحيح يجب إن تسجل حساب بالفعل وهذا ما قمنا بشرحه مسبقا بالأعلى وبعد تماما عملية التسجيل يتوجب عليك الدخول الفعلي للحساب وهو ما مبين بالصورة التالية .

طريقة الدخول على حساب نور الجديد

وبعد الدخول إلى الحساب يمكنك متابعة التقارير ونتائج الطلاب من خلال الحساب الخاص بك وذلك عبر التقارير الموجودة داخل حسابك ويمكنك معرفة كافة الخطوات بشكل سريع وبسيط عن طريق ذلك الفيديو .

ملحوظة : النتائج من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي فقط أما الصف الثالث فهو رقم كودي خاص بالطلاب

ملحوظة

الآن يمكنك الدخول على رابط النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الرابط التالي من هنا

بعد الدخول على الرابط سيظهر لك نافذة كما هو موضح بالأسفل وكل ما عليك هو ملئ البيانات بشكل صحيح

الشكاوى و الاستفسارات الخاصة بنظام نور الجديد

حيث أطلقت وزارة التعليم رابط خاص بالاستفسارات و الأسئلة الشائعة من خلال رابط مباشر يمكنك الدخول إليه من هنا

طريقة استعادة باسورد الحساب الخاص بنظام نور أو في حالة وجود أي مشاكل أثناء الدخول

وكأي نظام إلكتروني وارد من حدوث ضغط علية بشكل كبير أن يصيبه خلل أو في حالة نسيان ولي الأمر كلمة السر الخاصة بالحساب الخاص به فكل ما عليه هو التواصل مع الدعم الفني وطلب استعادة للباسورد عن طريق خطوات بسيطة جدا كما هو مبين في الصورة أدناه وللدخول على الدعم الفني يمكنك الدخول للدعم الفني من هنا

رابط نظام نور نتيجة حركة النقل الداخلي 1442

نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمات البالغ عددهن أكثر من 4000 معلمة ويمكن الآن لجميع المعلمات معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442 من خلال رابط نظام نور للمعلمات.