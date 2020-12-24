السجن سنتين وغرامة 500 ألف.. “النيابة العامة” تكشف عقوبات الاعتداء على الخطوط الحديدية

بلادي – الرياض :
كشفت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، عن عقوبات قص الخط الحديدي أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلاف أي من ذلك.
وأوضحت أن تجهيزات ومرافق الخطوط الحديدية تتضمّن؛ المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة ومحطات تزويد القطار بالوقود، إضافةً إلى ساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات.
وتتولّى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، حيث شملت العقوبات: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمّنت العقوبات؛ دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.
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