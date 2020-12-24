القبض على لصوص سرقوا متاجر وكابلات نحاسية بـ 1.5 مليون ريال

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات وقواطع كهربائية وكابلات نحاسية بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين مواطنان ومخالفان لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر.
وأكد أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت لارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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