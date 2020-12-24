واتساب لن يعمل على هذه الهواتف بعد أسبوع من الآن

بلادي – الرياض :

كشفت شركة واتساب عن أنظمة تشغيل الأجهزة التي تدعم تطبيقها في العام 2021، وتبين أن الملايين من الجوالات لن تتمكن من تشغيل التطبيق الشهير، وأنه ليس أمام مستخدميها إلا أسبوع واحد لتحديثها أو استبدالها.

وأكدت واتساب من خلال صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9)، ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب اعتبارًا من 2021.

ولن تدعم الأجهزة التالية التطبيق خلال 2021:

– أجهزة نظام أندرويد أقدم من (Android 4.0.3)، وهي: HTC DesireK ، LG Optimus Black ، Motorola Droid Razr ، Samsung Galaxy S2.

هواتف آيفون التي ستُحرم من التطبيق:

لن يعمل واتساب على جميع طرز (آيفون 4) وأي طراز أقدم، أما طُرز iPhone 5، وiPhone 5S، وiPhone 6، وiPhone 6S فستحتاج لتحديث نظام التشغيل إلى iOS 9 أو أي إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق.

وفي حالة هواتف iPhone 6S، وiPhone 6S Plus والجيل الأول من هاتف iPhone SE، فيمكن لمستخدميها تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS 14 عليها.

ولتحديث نظام “أندرويد” انتقل إلى الإعدادات في هاتفك، واضغط على (حول الهاتف) About Phone. سيظهر إصدار نظام التشغيل، وإذا كان هناك تحديث متاح فسيظهر أيضًا، اختر تحديث النظام.

ولمستخدمي آيفون، انتقل إلى (الإعدادات) Settings واختر (عام) General، ثم (حول) About؛ ستظهر قائمة منها إصدار نظام التشغيل، وإذا كان هناك تحديث متاح سيظهر في أسفل الصفحة.