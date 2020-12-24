نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التسجيل فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الاسر السعودية متوسطة الدخل هذه الأيام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لعام 2020م، وحتى هذه اللحظة قد تزايدت معدلات البحث عن الموعد على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا نهتم في موقعنا بالحديث والكتابة عن برنامج المساعدة المقطوعة، وهو برنامج دعم يقدم مساعدات مالية مقطوعة بشكل سنوي إلى الكثير من الأسر السعودية والمواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط حتى تتأكد الوزارة من ذهاب المساعدات إلى مستحقيها فقط، وسنوضح لكم خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كل الأخبار الخاصة بمقطوعة الضمان الإجتماعي وموعد صرفها وأبرز الشروط اللازمة للتقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

لا يُمكنك أن تستفيد من المساعدات المالية المقطوعة إلا إذا كنت مستوفي للشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، والشروط كاالتالي:

أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو أكبر ولا يقل عن هذا وقت التقدم.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ألا يكون له راتب كبير.

ولا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

منذ إنطلاق برنامج المساعدة المقطوعة ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لنزولها، ولهذا يسألنا الكثير من المواطنين السعوديين عن الموعد الرسمي المحدد لنزول المساعدات المقطوعة، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الموعد وسوف نقوم بإخباركم بالموعد الرسمي فور الإعلان عنه.

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