“تصفية” تعلن بدء الصرف للمساهمين في مساهمة “عثمان بن حسن”

بلادي – الرياض :

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الخميس)، عن بدء الصرف للمساهمين في مساهمة “عثمان بن حسن”، والذين يستوفون شروط الصرف.

وأوضحت أنه سيتم صرف نسبة 10% من رأس مال المساهمين ممن ينطبق عليهم قرار اللجنة رقم “373/5” والتاريخ 20-5-1441هـ، مشيرةً إلى السندات الواجب توافرها لبدء الصرف.

وأضافت “تصفية” أنه من الضروري توفر أحد السندات التالية؛ وهي: أصل السندات أو أصل سند استلام أو أصل سند القبض، أو حكم قضائي بثبوت مساهمة المشتكي “دون إلزام صاحب المساهمة بالمبلغ”.

كما أشارت إلى أنه لإثبات السداد يجب توفر أحد إثباتات السداد التالية: أصل سند قبض للدفع النقدي أو إيصال إيداع بنكي، أو صرف شيك بمبلغ المساهمة لصاحب المساهمات أو لأحد وكلائه، أو أصل كشف حساب يثبت حوالة.