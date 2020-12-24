بلادي – الرياض : أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، عن تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها المليشيات الحوثية. وأوضحت وفقاً “للإخبارية”، أن الألغام من نوع “صدف” إيرانية الصنع، لافتة إلى أن تدميرها تم خلال الـ24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال الـ24 ساعة الماضية.. “التحالف” يعلن تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.