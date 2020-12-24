نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل لأخذ لقاح كورونا فايزر في السعودية وطريقة التسجيل في تطبيق صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل لأخذ لقاح كورونا فايزر يعتبر أمر هام يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من بعد ما قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن توافر هذا اللقاح في المملكة وذلك ليتم تطعيم المواطنين به من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 المنتشر في مختلف دول العالم.

تسجيل لأخذ لقاح كورونا فايزر

قامت وزارة الصحة السعودية بتوفير خدمة حجز لقاح كوفيد 19 علي تطبيق صحتي وهو احد التطبيقات التابعة لوزارة الصحة السعودية والهدف من ذلك هو التسهيل علي المواطنين أثناء الزيارة لتلقي التطعيم في مختلف مستشفيات المملكة، وأيضاً معرفة كبار السن، حيث سيتم إجراء اللقاح أولاً علي العاملون في الخدمات الطبية من أطباء وممرضين ثم كبار السن ثم يتم حقن اللقاح لباقي المواطنين في المملكة.

خطوات إنشاء حساب في تطبيق صحتي

يعتبر تطبيق صحتي هو واحد من ضمن التطبيقات الهامة التي أطلقتها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة والتي الهدف منها هو التسهيل علي المواطنين أثناء الذهاب للفحص الطبي وأيضاً نشر عليه تحاليل كوفيد 19 ويتم التسجيل في التطبيق عن طريق الأتي:

تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي ـ أو ابل ستور.

تقوم بتثبيت التطبيق علي الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك تقوم باختيار من صفحة التطبيق إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم ثم رقم للسر لحسابك.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

يجب إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل لديك في منصة أبشر.

الضغط علي زر التسجيل في التطبيق.

خطوات تسجيل لأخذ لقاح كورونا فايزر

أوضحت وزارة الصحة السعودية بأنة يجب علي جميع المستخدمين القيام بعملية التسجيل في اللقاح وذلك من أجل تلقي العلاج ويتم التسجيل في لقاح فايزر عن طريق أتباع قائمة التعليمات الأتية: