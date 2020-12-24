نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور يعد من أحد الخدمات المميزة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، حيث أن نظام نور برقم الهوية 1442 هجرياً أوضح منصة نور العديد من الخدمات التعليمية التي تفيد الجميع سواء كان للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور أيضا، ولذلك تم الإعلان على أن أحدث خدمات النظام لكي يقوم الطلاب والطالبات بالتسجيل دون الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، ولذلك نظام نور الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ويوفر على المعلمين وأولياء الأمور عناء الذهاب الى الادارات الحكومية التعليمية، ولذلك يمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التسجيل في نظام نور.

خطوات تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني نظام نور الإلكتروني ثم بعد ذلك إدخال اسم المستخدم. يجب على المستفيد إدخال كلمة المرور الخاص بالحساب. يجب على المستفيد كتابة رمز التحقق. ثم بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”.

ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني أعلن على أن يمكن لأولياء الأمور تسجل الدخول على حساب نور الإلكتروني، بطريقة مختلفة وسهلة للغاية، وهذا يعد أمر ضروري للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يوفرها نظام نور برقم الهوية 1442 هجرياً بكل سهولة وتسهيل، وهذا من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية نظام نور

نظام نور التعليمي :

نظام نور التعليمي يعد من أحد برامج وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان عن من قبل نظام نور عن تطوير العملية التعليمية، ورفع كفائتها في المراحل التعليمية المختلفة العديدة، ولذلك قامت الوزارة أن تسمح لأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات بتسجيل عضويات على نظام نور الإلكتروني، وهذا من أجل الإستفادة من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يوفرها نظام نور، وهذا يوفر الوقت والجهد على جميع فئات العملية التعليمية.