نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني 1442هـ لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور الإلكتروني ، من أهم الأنظمة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية لمتابعة سير العملية التعليمية والتي منها نتائج الطلاب، وإطلاع أولياء الأمور على مستوى الطلاب التحصيلي، وهذا النظام يجعل الآباء على دراية كاملة بمستوى أبنائهم ومتابعتهم، ومعرفة جوانب الضعف عندهم والعمل على علاجها، وهذا النظام أيضاً يستطيع من خلاله المعلم أن يقوم برصد الدرجات بكل دقة، لاحتواء هذا النظام على خاصية الرصد الآلي للدرجات، وهذا النظام يساعد أولياء الأمور في التعرف على مدى التزام أبنائهم في عملية الحضور، وبعد انتشار فيروس كورونا، أصبح هذا النظام هو الوسيلة التي يستطيع من خلالها الطلاب متابعة نتائجهم وكل تطورات العملية التعليمية، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة التسجيل في نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب.

طريقة التسجيل في نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب

يجب على أولياء الأمور إتباع الخطوات التالية للتسجيل في هذا النظام وهى كما يلي:-

قيام ولي الأمر أو المعلم بالدخول على منصة نظام نور الإلكترونية. إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في أسم ولي أمر الطالب، وإدخال رقم هوية ولي الأمر، وجميع البيانات الأخرى التي تخص عملية التسجيل. يجب على ولي أمر الطالب أن يتأكد أن جميع البيانات التي تم إدخالها سليمة وليس فيها أي أخطاء، حتى تتم عملية التسجيل بنجاح. قيام ولي الأمر باختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها مثل خدمة نتائج الطلاب، وعند ظهور النتيجة سوف يتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الطالب على رقم الهاتف المسجل في برنامج نور.

الخدمات التي يقوم برنامج نور بتقديمها

هناك العديد من الخدمات التي يقوم هذا نظام نور الإلكتروني التعليمي بتقديمها لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين وهى كالآتي:-

يستطيع من خلال هذا النظام أن يتعرف أولياء الأمور على نتائج أبنائهم من خلال رابط نظام نور لعرض نتائج الطلاب .

. التعرف على درجات الطلاب على مدار العام والعمل على تحسينها.

من خلال هذا النظام يتم إرسال نتائج الطلاب لأولياء الأمور لمراجعتها.

لأولياء الأمور لمراجعتها. يستطيع المعلمين إدخال نتائج الطلاب ومراجعتها إلكترونياً.

نستطيع من خلال هذا النظام أن نقوم بتسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول.

وأصبح نظام نور الإلكتروني في هذه المرحلة هو حلقة الوصل بين المدرسة وبين الطلاب، وذلك بسبب إنتشار وباء كورونا في جميع دول العالم، وأصبح وأولياء الأمور يتابعون نتائج الطلاب ومدى ما وصلوا إلية من نتائج من خلال التقارير التي تصلهم من خلال هذا النظام الجديد من وزارة التعليم السعودية.