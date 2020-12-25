الفنان (علي السبع) يتوهج حضورا بثقافة وفنون الاحساء

دوت الخليج – علي بن زيد

استضاف نادي السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء و من خلال برنامج جلسة شاي الفنان القدير علي السبع وذلك مساء الأمس الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠م بقاعة عبدالرحمن الحمد بمقر الجمعية بالأحساء.

وفِي بداية الأمسية والتي إدارها الإعلامي محمد المزيدي تم عرض على شاشة السينما مجموعة منوعة من الأعمال الفنية للفنان علي السبع والذي بدوره رحب بالجميع واثنى على علاقاته المتميزة مع العديد من الفنانين والمثقفين بالاحساء.

مؤكدا بأن الانسان الاحسائي بسيط، ومنجز ومحب للارض ، كما تحدث السبع عن بداياته الفنية الصعبة قبل اكثر من أربعين عام؛ ومدى تقبل المجتمع للفنان من خلال الرفض، وعدم القبول في الكثير من الاحيان لذا كانت المعاناة كبيرة وغير سهلة.

أما عن مشاركاته الفنية بالكويت فكانت في العديد من الأعمال منها مسرحية (كماشة) في العام ١٩٨٧م وبترشيح من المؤلف والمخرج للعرض الفنان عبدالعزيز الحداد وكان ترشيحه للعمل مع الفنان عبدالمحسن النمر.

وأضاف السبع بأننا وجدنا القبول من المجتمع الكويتي واحتفائهم بالفنان ومن هنا تبرز لنا أهمية تقدير المجتمع للفنان مثنيا على الدور الكبير الذي قام به الاستاذ علي الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بتحويله (قبو) مهمل في مقر المكتبة العامة بالأحساء الى مقر للجمعية يتوفر بها القاعات؛ والصالات التي تقدم العديد من البرامج الفنية؛ والثقافية ويزوره الآلاف من افراد المجتمع خلال الفترة الماضية وشكل المكان قيمة ثقافية، وفنية مهمة بالمجتمع الاحسائي وعلى مستوى المملكة.

كما تحدث السبع عن عمله القادم مع المنتج والفنان ابراهيم جبر وبعنوان (بيت من ليف) ومن بطولته وبمشاركة الفنان احمد النوه وعلي الدويان فيما اوضح ان العمل يتحدث عن الاحساء في فترة قديمة وذكاء ابراهيم جبر في استقطاب اسماء من المنطقة و الفنان احمد النوه احد المهمين، والبارزين في هذا المجال.

كما اشاد بالفنانة سعاد عبدالله أثناء مشاركته في مسلسل ( ام البنات) وانها كانت المنتجة والمهتمة بالعمل وبجميع الفنانين المشاركين ومدى التواصل الرائع والتقدير الذي وجده من فنانة بقيمة سعاد عبدالله كما بين بأن تجربته في الاعمال الكويتية مهمة و استفاد منها كثيرا.

وفي المسرح اشاد بمقولة للفنان المسرحي العالمي بريخت عندما قال : اخلع حذائك قبل الصعود على المسرح ، ولان الجمهور لا علاقة له بهمومك ومشاكلك فحضوره للمسرح من أجل المتعة والفائدة لذا على الفنان ان يخلص في عمله ويتغلب على همومه ومشاكله.

كما اشاد السبع بالعديد من الفنانين الأحسائيين حيث اشاد بالفنان الموسيقار ناصر الصالح و جواد الشيخ وعبدالرحمن الحمد وراضي المهنا، و علي الشهابي والملحن صالح الشهري و علاقته المميزة بالفنان الراحل محمد العلي وغيرهم الكثير.

كما أشاد بالفنان المصري الكبير سمير غانم والذي اعتبره أستاذه ومدى تأثره بفنه وبساطته وعلاقاته الرائعة مع الجميع حيث شاركه في فلم مصري وعمل مسرحي وتم عرضه بالبحرين وقدرة هذا الفنان العملاق على التواصل واهتمامه بنا وبجميع المشاركين بالعمل.

كما تحدث عن مشاركته في الافلام المصرية واثباته بأن الفنان السعودي موجود وذو حضور وتميزه كذلك ولم تقتصر مشاركته فقط على الحضور حيث ان الصحافة المصرية اشادة بالدور الذي قدمه بالفلم بالرغم ان الشخصية تجسد فلاح صعيدي الا انه اجاده وتميزه فيه رشحه لبطولة مسرحية مصرية مع الفنان الراحل محمد رضا.

كما اشاد بالدور الكبير الذي يؤديه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عندما أعطانا نحن الفنانين مساحات كبيرة واهتمامه وهذا الزخم الثقافي، والفني من خلال ما شاهدناه من برامج ومهرجانات كبيرة تُقام على أرض المملكة.

كما وجه السبع كلمة لرجال الأعمال الأحساء بدعم الاعمال الثقافية والفنية واهمية ان يكون هناك مقر ثابت للجمعية بالأحساء وأهمية وجود مسرح كبير ومجهز ولان الأحساء تمتلك جمهور كبير وحضور واهتمام ،وحضور طاغي وطاقات ابداعية شبابية في شتى المجالات خاصة الفنية.

كما تحدث عن دوره في فلم (نجد) والذي جسده كحساوي، وصانع للبشوت وتزوجه نجد والتي قامت بأداء الدور الفنانة القديرة حياة الفهد، والجهد الكبير الذي قدمه مع كل طاقم العمل ليخرج عمل مهم تم عرضه في العديد من صالات السينما العربية، والعالمية.

وفي نهاية الأمسية وجه مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم شكره وتقديره للفنان علي السبع على حضوره وتلبيته الدعوة وانه لم يستغرب ذلك منه فهو فنان مخضرم وله تاريخ فني حافل سواء من خلال المسرح او الدراما او السينما وبأن وقت الأمسية انتهى سريعا ونحن في متعة مع السرد، والحضور الجميل للفنان علي السبع متمنيا له بأن يمد الله في عمره ويمتعنا بالمزيد من اعماله الرائعة، والمميزة.

كما وجه الغوينم شكره لجميع القائمين على نادي السينما ولجنة السينما، والافلام بالجمعية على جهودهم واهتمامهم واستضافتهم لأسماء فنية بارزة وبأن القادم من خلالهم أكثر وأجمل بإذن الله تعالى.