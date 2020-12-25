نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور للاستعلام عن نتيجة الطلاب لعام 1442 برقم الهوية لولي الأمر والطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور للاستعلام عن نتيجة الطلاب للعام الدراسي 1442 برقم الهوية من الإدارة التربوية التابعة لوزارة التعليم السعودية بحيث يمكنكم من خلال رابط الخدمة متابعة نتائج الطلاب بناءً عن المدارس المقيدين بها بحيث أن النتائج تظهر تباعا في هذه المدارس، كما أنه يمكن لولي الأمر تسجيل حساب جديد من خلال هذه الخدمة، كما أن تسجيل ولي الأمر في نظام نور يمكنه من تسجيل الأبناء سواء بنات أو أولاد في الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال إلكترونياً بنفس أسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة.

كيفية تسجيل ولي الأمر في نظام نور لأول مرة:

لكي يمكنك متابعة النتائج الدراسية الخاصة بأولادك بنفسك ومعرفة ثمار مجهودهم طوال العام الدراسي، فكل ما عليك فعله هو القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية والتي من خلالها يتم تسجيل عضويتك في النظام الذي يمكنك بعد ذلك من متابعة النتائج وانت في منزلك من خلال رابط نظام نور وتسجيل الدخول به بعد الحصول على عضوية به أولا والذي سوف نذكره لاحقا وبرقم الهوية فقط.

أولاً الذهاب إلى رابط تسجيل ولي الأمر

ثانياً تقوم بملأ البيانات المطلوبة وتتأكد من صحتها كما في الصورة السابقة.

ثالثاً ثم الضغط على كلمة التالي.

رابعاً كتابة البيانات الأخرى المطلوبة مع مراعاة أن الخانة التي بها هذا الرمز * تعني أن هذا الحقل إجباري ويجب ملئ بياناته.

خامساً يتم تحديد اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك وهذا هو المطلوب لتسجيل الدخول إلى النظام .

كيفية تسجيل الدخول إلى النظام برقم الهوية:

يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر الرابط الرسمي لنظام نور كما في الصورة السابقة.

الدخول إلى الرابط الخاص بنظام نور

ملئ البيانات المطلوبة وهي

اسم المستخدم

كلمة السر

رقم التحقق الذي يظهر أمامك باللون الأحمر وهو عبارة عن أربعة أرقام

اسم المستخدم كلمة السر رقم التحقق الذي يظهر أمامك باللون الأحمر وهو عبارة عن أربعة أرقام ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وبذلك يمكنك متابعة كافة الأخبار التعليمية التي يتضمنها النظام ومن بينها نتيجة الطلاب للعام الدراسي 1442.

ومن المعلوم أيضاً أن الحكومة السعودية تلجأ إلى وضع هذه الخدمات الإلكترونية كنوع من أنواع استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مواجهة وتنفيذ الإجراءات الاحترافية التي تقوم بها البلاد لمواجهة خطر انتشار كورونا، فقد تم من قبل إطلاق منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد للطلبة، وتقديم الاختبارات أيضا من خلال هذه المنصة، وفي هذا الإطار تكمل الحكومة مواجهة التحديات بإطلاق نظام نور للطلبة.