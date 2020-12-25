نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب عبر نظام نور 2020م للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور 2020م ، من أنجح برامج وزارة التعليم السعودية لأن النظام وفر على أولياء الأمور عناء الذهاب إلى المدارس للتعرف على نتائج الطلاب، ومتابعة مستوى أبنائهم التعليمي، لأن هذا النظام يوفر جميع المعلومات التي يرغب أولياء الأمور معرفتها، ومن خلاله يستطيع ولي الأمر التعرف على المواد التي يخفق فيها الأبناء والعمل على إيجاد سبل لعلاج هذه المشاكل، وكذلك يعرف الآباء مدى مواظبة الأبناء على الذهاب إلى المدرسة، والنظام لا يقتصر على تقديم الخدمة للطلاب وأولياء الأمور فقط، لكن يقدم خدمة للمعلمين من خلال مساعدتهم في عمليات رصد الدرجات آلياً بصورة دقيقة ومنسقة.

خدمات نظام نور

هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها النظام لأولياء الأمور والمعلمين وهى كما يلي:-

يستطيع ولي الأمر التعرف على الدرجات التي يحصل عليها الأبناء كل شهر من خلال الامتحانات الشهرية والتقارير التي يرسلها نظام نور لنتائج الطلاب لولي الأمر. هذا النظام يقوم بإرسال النتائج إلى ولي الأمر لمراجعتها والوقوف على مستوى الأبناء التحصيلي. من خلال هذا النظام يستطيع المعلم أن يدخل نتائج الطلاب والقيام بمراجعتها إلكترونياً. يوجد في هذا النظام إمكانية تسجيل الأبناء في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

خطوات التسجيل في برنامج نور

يجب أن يتبع المعلمين وأولياء الأمور طريقة التسجيل في نظام نور وهى كما يلي:-

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني .

. تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الوطنية وأي بيانات أخرى يطلبها النظام.

يجب التأكد من أن جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها سليمة وليس فيها أي أخطاء حتى يتم القبول في النظام.

الدخول على الخدمة التي يرغب في الحصول عليها المعلم أو ولي الأمر مثل نتائج الطلاب عبر نظام نور حتى يقوم النظام بإرسال النتيجة على الهاتف المسجل فور ظهورها.

خطوات رصد الدرجات آلياً عبر نظام نور

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المعلمون في عملية رصد الدرجات آلياً وهى كما يأتي:-