نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة بنك سامبا للتمويل العقاري 1442 شروط التمويل العقاري المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة بنك سامبا للتمويل العقاري يوجد في بنك سامبا الكثير من الخيرات التمويلية التي صممت خصيصا لكى تناسب احتياجات ومتطلبات العميل من التمويل عقاري شخصي، ولكى تتمكن من تحقيق أحلامك بطريقة سهلة ومساعدتك في تخطيطك المالي وفقا لأحتياجتك الحالية وحتى أحلامك المستقبلية، فقد تم أضافه حاسبة سامبا للتمويل لكى تكون اكثر سهولة وراحة لك.

حاسبة بنك سامبا للتمويل العقاري

جميع المنتجات التمويلية في بنك سامبا متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكى تتأكد من استحقاقك يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا الدخول على على موقع حاسبة سامبا للتمويل.

يجب اختيار أيقونة التمويل العقاري كما موضح في الصورة.

اختيار الجنسية إذا كنت سعودي أو مقيم وبعدها اختيار العمر.

ثم اختيار كم مدة التمويل وكتابة الدخل الشهري بالريال السعودي.

وبعدها اختيار قطاع العمل إذا كان حكومي أو خاص.

وكتابة القيمة المتبقية للسداد، وقيمة العقار بالريال السعودي.

وكتابة أجمالي الالتزامات بالريال السعودي.

واختيار نعم أو لا إذا كنت متقاعد عن العمل.

وأخيرا قوم بضغط على (احسب أستحقاقك).

سامبا التمويل العقاري المدعوم

يقدم سامبا بالشراكة مع صندوق التنمية العقاري باقات عديدة المزايا التمويلية التي يوفرها تمويل سامبا العقاري للمستفادين حيث يؤهلهم الحصول بكل سهولة على تمويل عقاري في وقت قياسي تقدم بطلب الآن:

أولا الدخول على نموذج طلب تمويل عقاري.

وبعدها ملئ جميع البيانات الشخصية مثل المبلغ المطلوب والاسم.

ثم كتابة رقم الهوية وهاتف المنزل والجوال.

ثم أدخال البريد الإلكتروني ورقم جوال اخر أن وجد.

ثم كتابة رقم هاتف العمل.

بعدها كتابة جهة العمل ثم المدينة.

ثم اختيار اللغة المفضلة للتخاطب إذا كانت اللغة العربية أو الانجليزية.

وأخيرا الضغط على كلمة ارسل.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

أحضار نموذج طلب مكتمل.

تجهيز صورة واضحة لبطاقة الهوية ولكن يجب التأكد بأنها سارية المفعول.

أحضار تعريف من العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق والدخل الشهرى والبدلات إذا وجد.

أحضار خطاب من جهة العمل بالموفقة على تحويل الراتب.

مستندات العقار المطلوب تقديمها للحصول على موافقة مبدئية: