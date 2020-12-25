نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إسلامي بهامش ربح ثابت ومبالغ تمويلية تصل إلى مليون ونصف من البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إسلامي بهامش ربح ثابت ومبالغ تمويلية تصل إلى مليون ونصف ريال أحد العروض التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري للأفراد داخل المملكة العربية السعودية،حيث يتيح البنك فرصة تحويل جميع الإلتزامات المالية للعميل مثل التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري أو البطاقات الائتمانية في قسط تمويل واحد فقط وبمعدل نسبة سنوي منافس وذلك من خلال برنامج تحويل المديونية من البنوك الأخري،ويأتي البنك الأهلي التجاري ضمن مجموعة من البنوك التي تقدم منتجات تمويلية وعروض بنكية مصممة طبقاََ للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية تناسب العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تتمويل إسلامي بهامش ربح ثابت من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك تمويل شخصي فوري مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل ومبالغ تمويلية تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي بالإضافة إلى سرعة تنفيذ إجراءات طلب المنتج بعد أعطاء الموافقة الفورية، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم خصائص التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري للأفراد بهامش ربح ثابت.

تمويل شخصي بمبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى مليون ونصف ريال سعودي. منتج مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم البنك الأهلي التجاري الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج. هامش ربح ثابت 1.50٪ وذلك بما يساوي 3.57٪ معدل نسبة سنوي. يعمل البنك على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء. سرعة في تنفيذ إجراءات طلب القرض. يتميز تمويل البنك الأهلي التجاري بأقساط شهرية ميسرة تصل حتى 60 شهر. يتيح البنك للعميل فرصة تأجيل أول قسطين وذلك حسب خصائص برنامج تحويل المديونية. يمكن للعميل السداد المبكر لمبلغ التمويل. يقدم البنك تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله.

شروط الاستفادة من قرض البنك الأهلي التجاري

وقد حدد البنك مجموعة من الشروط والضوابط للاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري،وسوف نوضح في هذا المقال تلك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل إسلامي بهامش ربح ثابت من البنك الأهلي التجاري.

تمويل شخصي متاح للسعوديين. يشترط أن يكون الشخص المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي مدني أو عسكري أو أحدي الشركات الكبرى. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي. عمر المتقدم يشترط ألا يزيد عن 60 سنة للموظفين. للمتقدم المتقاعد والموظفين العسكريين يشترط ألا يزيد العمر عن 70 سنة.

الوثائق المطلوبة

وقد قام البنك الأهلي التجاري بتحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل ومبالغ تمويلية عالية تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب المنتج المتاح لدي البنك الأهلي التجاري في المملكة.