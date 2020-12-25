نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442 في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة هي أحد الاستعلامات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، وتبذل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من الجهود المبذولة على مساعدة الأسر محدودة الدخل من خلال صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط يستحق من خلالها صرف الدعم النقدي المقرر من الوزارة، وقد أُثيرت الشكوك لدي الكثير من المواطنين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بانتظام بعد انقطاعها لعدة شهور سابقة، إلى أن جاء التأكيد على صرف الدفعة المستحقة خلال الفترة القادمة سوف تعلن عنها وزارة العمل والتنمية، وسوف نوضح موعد صرف المساعدة المقطوعة، وكيفية الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة في التفاصيل التالية.

شروط محددة للحصول على المساعدة المقطوعة 1442

الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة يتم من خلال توافر شروط صرف في كل مستفيد حتي يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

يجب ألا يقل عمر الشخص المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عام.

أن لا يتعدى الدخل الشهرى للشخص الحد الأدنى المحدد من صرف المساعدة المقطوعة.

تقديم جميع البيانات الشخصية وتكون كاملة وسليمة موضحاً قيمة الراتب والدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه.

أن لا يكون لدي الشخص المتقدم للمساعدة المقطوعة سجل تجارى خاص به.

موعد استئناف صرف المساعدة المقطوعة 1442



يتم صرف المساعدة المقطوعة خلال الأيام الفترة القادمة سوف تعلن عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الاللكتروني للوزارة، وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة السعودية بضرورة الانتظام في صرف المساعدة المقطوعة في مواعيدها بصفة مستمرة دون انقطاع.

وقد وضحت وزارة الموارد البشرية أن السبب في تأخير صرف المساعدة المقطوعة يرجع الي المراجعة المستمرة والدائمة من جانب الوزارة لفرز من يستحق دعم المقطوعة ولا يقوم بصرفها من لا يستحق.

فئات لها حق صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يستفيد من المساعدة المقطوعة العديد من الأشخاص محدودي الدخل، والكثير من الأرامل، والمطلقات أللاتي يعانين من انخفاض الدخل الشهري الخاص بهم، وتعد المساعدة أحد الخطوات التي تهتم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مواجهة الفقر داخل المملكة العربية السعودية.