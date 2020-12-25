نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 500 ألف ريال لجميع مواطني ومقيم المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل؛ تُقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي يصل الي نصف مليون ريال سعودي لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل لبناء مشروع أو لأي غرض ما، كما يمكن للعميل الحصول علي تمويل شخصي من الشركة يصل الي مئة ألف ريال بدون كفيل، ولذلك فقد يسعدنا ذكر لكم تفاصيل التمويل من حيث الشروط والأوراق المحددة من قبل الشركة، وأيضاً نستدرج معكم في السطور القادمة طريقة التقديم.

الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل الشركة السعودية

توفر الشركة السعودية للتمويل قروض شخصية بدون كفيل يمكن لأي مواطن سعودي الحصول عليها ولكن بعد توافر بعض الشروط والتي تكن ميسرة لفئة معينة من المواطنين وذلك من أجل الحصول علي تمويل شخصي قد يصل الي 100 ألف ريال وأكثر أيضاً حتي نصف مليون ريال سعودي، والشروط تتلخص في الأتي:

يشترط أن يكون الراغب في الحصول علي التمويل من الشركة يكون قد تجاوز العشرون عاماً، وألا يكون قد تخطي عمره عن 65 عاماً. يجب توفير صورة من البطاقة الشخصية لدي المواطن عند التقديم. يجب توفير رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم وتقديمه الي الشركة عن طلب التمويل. يجب أن يكون للمتقدم راتب شهري ويتجاوز الـ 6 ألالاف ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم لديه عمل وأن يكون قد مر عليه ثلاثة أشهر علي الأقل إذا كان يعمل لدي جهة حكومية، وأن يكون قد مر ستة أشهر علي الأقل إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص. يشترط أن لا تكون مدة المديونة أقل من ستة أشهر ولا أكثر من ستون شهراً.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل من الشركة السعودية

هناك بعض المستندات التي لابد من تواجدها لدي الشركة عند التقديم وذلك للتعرف علي هوية عملائها وأهم تلك المستندات:

لابد من تواجد مُعرف لراتبك الشهري لدي الشركة. كشف حساب بنكي الخاص بك لأخر ثلاثة أشهر. ملئ النموذج الخاص بتعريف هوية العميل المتقدم من أجل الحصول علي التمويل والذي يصل الي نصف ريال سعودي بدون كفيل.

يمكن للعميل الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي من الشركة بالتقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وذلك بعد تسجيل الدخول الي الموقع والنقر فوق طلب التمويل، ما عليك سوي كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط علي احسب لكي تصلك أنسب تمويل يمكنك الحصول علية وقيمة القسط الشهري الذي يتم تسديده وجميع البيانات الخاصة به.