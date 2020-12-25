نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1442 الفصل الأول في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني، سواء بواسطة الطالب أو عبر نظام نور ولي الأمر لمعرفة نتائج شهادات الطلاب والدرجات بالتفصيل في جميع المراحل التعليمية، ويعد موقع نظام نور 1442 الفصل الأول والثاني بنفس الخطوات والطريقة، ويعد هذا النظام الاستراتيجي إحدى التطورات من وزارة التعليم السعودية التي منحت عدة مواقع إلكترونية للتعليم عن بعد منها منصة مدرستي والتي شملت شرح جميع الدروس لكل مراحل التعليم كل المواد والتخصصات، للحفاظ على سلامة الطلاب وضمان استمرارية سريان مسيرة العملية التعليمية في مجراها الطبيعي دون تعرقل أو إيقاف حتى وسط الظروف الصعبة، من أجل النهوض بمستقبل البلاد نحو الأمام.
نظام نور برقم الهوية فقط
أتاحت وزارة التعليم موقع نظام نور الذي يضم حساب للطالب ولولي الأمر لكي يتمكن من معرفة درجات الامتحانات والاختبارات الشهرية بالتفصيل ومتابعة مستوى الأبناء أول بأول، كل هذا بالإضافة إلى التواصل مع المعلمين ومع الإدارات التعليمية من خلال قاعدة بيانات تشمل جميع الطلاب، فضلاً أن التسجيل متاح برقم الهوية في حالة نسيان كلمة السر وهي بالخطوات التالية:-
- الدخول عبر موقع نظام نور.
- ثم الضغط على كلمة (نسيت كلمة السر).
- بعدها يتيح لك النظام خانة لكي تكتب بها رقم الهوية، ومن ثم إدخال رقم الهاتف لكي يتم أرسال رسالة نصية تتضمن رقم سري جديد.
- وبهذا يمكنك تسجيل الدخول بها، أو إعادة الخطوات في حالة تكرار نسيانها.
طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية
يتيح نظام نور نتائج شهادات الطلاب والمقررات الدراسية في جميع المراحل التعليم بالدرجات والتقديرات، لكي تعرف المستوى التعليمي في كل مادة على حدى وهل يوجد مادة راسب بها كل هذه البيانات يتم معرفتها عبر استعلام نتائج الطلاب ولي الأمر أو للطالب نفسه بالخطوات على النحو التالي:-
- تسجيل الدخول عبر رابط موقع نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية.
- عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة السر وفي حالة نسيانها اتبع الخطوات المذكورة أعلى.
- قم بكتابة رمز التحقق أيضاً ومن ثم تسجيل الدخول.
- اذهب إلى القائمة الرئيسية، ومن ثم حسابك الشخصي.
- ثم حدد نتائج الطلاب سوف يتطلب منك كتابة رقم الهوية.
- ومنه الضغط على نتيجة الطالب حدد (الفصل الدراسي والإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف والقسم).
- ثم اكتب اسم الطالب وبعدها الضغط على استعلام عن نتيجة
- كما يمكن من خلال نفس القائمة الرئيسية عرض قائمة التقارير الشهرية للاختبارات.
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