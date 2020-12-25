نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد إيداع معاش ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد إيداع معاش ديسمبر، أعلنت مؤسسة التقاعد السعودية بأنها قامت بإيداع معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٠، وقد تم إيداع المعاشات اليوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر، وسوف يبدأ صرف المعاشات للأشخاص المستفيدين من التقاعد بدءًا من يوم الجمعة، ويتم صرف معاشات التقاعد الشهرية للمستفيدين بدء من يوم الخامس والعشرون من كل شهر، وجاء ذلك توافقًا مع مواعيد الايداعات البنكية مؤسسة التقاعد السعودية.

قنوات الخدمة الرقمية

قامت مؤسسة التقاعد بتفعيل خدمة إلكترونية للمستفيدين من التقاعد، وتلك الخدمة من خلالها يمكن الاستعلام عن كافة التساؤلات التي تخطر على بال الأشخاص المتقاعدين، حيث تريد المملكة العربية السعودية أن تجعل كافة التعاملات الحكومية بالمملكة تطبق باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، حيث تسعى المملكة جاهدة إلي رقمنة المصالح الحكومية بشكل كامل حتى حلول عام ٢٠٣٠، وتحقيق رؤية المملكة.

كما تدعو مؤسسة التقاعد عملائها إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية والتكنولوجية التي توفرها لهم، ومن خلال تلك الخدمات يمكنهم الحصول على الدعم المراد الحصول عليه، كما وضعت مؤسسة التقاعد العديد من أرقام الهواتف للتأكد من الحصول على الخدمة، وتلك الأرقام هي (: 8001248889- 920014000 )



تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

أطلقت مؤسسة التقاعد العامة السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري تطبيقها لدعم المتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة، ويدعم التطبيق أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الأندرويد وأجهزة تشغيل ios وتدعو المؤسسة جميع عملائها باستخدام التطبيق والاستفادة من كافة المميزات والخدمات التي يقدمها، ويضم التطبيق خدمة توفير الأخبار والفعاليات التي تصدرها المؤسسة بشكل مباشر ووقتي، كما أنها تسهل عليهم الوصول إلى خدمة العملاء في أسرع وقت، كما أن التطبيق يوفر خاصية تفعيل الإشعارات الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد، وفقا لتقارير المؤسسة فإن التطبيق يوفر أكثر من ٢٠ خدمة إلكترونية وأهمها ما يلي: