نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس 1442 وتحديثاته وموعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس هو النظام المستحدث من قبل وزارة التربية والتعليم لكيفية التواصل بين المعلم وبين الوزارة وإتاحة كافة الوسائل والإجراءات التي تسهل علي المعلمين ، نظام فارس الخدمة الذاتية التي تمكن كل معلم من التعرف علي الخدمات التي يقدمها الموقع لكافة معلمي وزارة التربية والتعليم ،نظام فارس تسجيل دخول للموقع بالخطوات السهلة من بعدها يكون متاح كافة ما يريد معرفته المعلم فيما يخصه من إجراءات ومن طلبات سواء كانت تخصه أو تخص العمل ، نظام فارس الجديد هو نقطة أنطلاق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة للتسهيل علي المعلمين الجدد في استخراج الرخصة المهنية كما يمكنهم الموقع الخاص بالوزارة معرفة مواعيد اختبار الرخصة المهنية لمن يرغب في معرفة المواعيد وتفاصيلها .

نظام فارس وكيفية التسجيل في الخدمة الذاتية للنظام :-

بعد الدخول علي الموقع يتم ملء البيانات الخاصة بكل من السجل المدني الخاص بالمعلم وحسابه البنكي كاملاً والبريد الإلكتروني للوزارة ورقم الهاتف والرمز الذي سيظهر في الصفحة يتم تسجيله .

بعدها سوف يتم إرسال رسالة علي الهاتف تحتوي علي رقم سري خاص بالمعلم المسجل والرسالة أيضاً تحتوي علي رمز الدخول الخاص بالمسجل يتم استخدامهم للدخول علي الموقع .

بعد إدخال الرمز الخاص بالدخول والرقم السري للمستخدم سوف يصل له أشعار يفيد بأن بأن كلمة السر والرابط تم إرسالهم لهاتف المستخدم .

بعدها يتم الدخول إلي البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم يجد أيميل يحتوي علي أسم المستخدم والرقم السري المؤقت والرابط الخاص بنظام فارس .

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 2020 / 1442 :-

بالنسبة لموعد المعلمين في التعليم الأهلي وفي الاختبارين العام والتخصصي يبدأ أختبار الرخصة المهنية للمعلمين يوم 15 ديسمبر الحالي ويستمر ليوم الخميس 17 ديسمبر الحالي . بالنسبة لموعد المعلمين في التعليم العام يكون الاختبار في المجالين العام والتخصصي يبدأ من يوم 18 ديسمبر الحالي ويستمر ليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الحالي . بالنسبة لموعد المعلمين الجدد والاختبار الخاص بالمجالين العام والتخصصي يبدأ من يوم 25 ديسمبر الحالي ويستمر حتي يوم الأحد 27 ديسمبر الحالي . بالنسبة للموعد الخاص بجميع الفئات المختلفة الاختبار العام يبدأ من يوم 28 ديسمبر الحالي ويستمر حتي يوم 28 فبراير 2021 . بالنسبة للميعاد لجميع الفئات المتأخرة يبدأ الاختبار العام من الأول من مارس القادم 2021 ويستمر ليوم 18 من نفس الشهر لعام 2021 . بالنسبة لموعد أختبار التخصصي لجميع الفئات المبكر يبدأ من يوم 28 ديسمبر الحالي ويستمر حتي يوم 7 يناير 2021 . بالنسبة للموعد لجميع الفئات في المجال التخصصي يبدأ الاختبار من يوم 8 يناير 2021 ويستمر ليوم 21 يناير 2021 .

كم تكلفة الرسوم الخاصة الرخصة المهنية لكل من المعلمين والمعلمات 1442 :-

التكلفة الخاصة باختبار الرخصة المهنية بجزأين بمبلغ مائتان ريال سعودي ويتم تخصيص مائة ريال لكل جزء منهما . التكلفة الخاصة بالرخصة المهنية أو التجديد أو الترقية هي مبلغ مائة ريال سعودي . التكلفة الخاصة بإعادة الاختبار للرخصة المعنية للتربوي العام مائة ريال سعودي . بالنسبة لتكلفة الرخصة المهنية للمجال التخصصي هي مائة ريال سعودي .

قرارات وزارة التعليم المتاحة للمعلمين :-

القرار الذي تم صدوره اليوم من الوزارة بأنه تم تمديد الفصل الدراسي الثاني لمدة جديدة وهي شهر عن طريق النظام . كما أعلنت الوزارة أيضاً لجميع المعلمين والمعلمات الذين يشغلون الوظائف التعليمية بتلقي الطلبات الخاصة بتمديد الفصل الدراسي الثاني في هذا العام أعتباراً من 11 / 3 / 1442 وذلك طبقاً للشروط الموضوعة والضوابط . الخدمة الأولي المتاحة من الوزارة لكافة المعلمين هي تقييم الأداء الوظيفي للمعلم والمعينين بشكل رسمي في الوزارة . الصلاحية التي تمنح للمدير في نطاق الخدمة الذاتية وهذه الخدمة تقدم من الوزارة لمرة واحدة من كل سنة . كما سمحت الوزارة بخدمة جديدة وهي خدمة تحديث تقييم الأداء للمعلمين الرسميين وإذا ما حدث بأن تم إضافة لأداء وظيفي بالخطأ تكون في نطاق الصلاحية نفسها ، والرخصة المهنية والخطوات الخاصة بتفاصيلها .

نظام فارس الخدمة الذاتية المتاحة أمام كل معلم :-

تم أفساح المجال لعدد لا بأس به من الخدمات في هذا النظام لكافة المعلمين وأيضاً المعلمات العاملين في المملكة العربية السعودية وأهم هذه الخدمات خدمة الموظف الذاتية والتي تمنح المعلم الصلاحية أن يتعرف علي حالته الوظيفية .

من ضمن الحالات الوظيفية التي يمكن للمعلم أن يتعرف عليها حالة تفاصيل الراتب الشهري وتوضيح كافة الشهور التي تم بالفعل الحصول علي راتبه الوظيفي .

كما يمكن للمعلم التعرف علي كافة المستحقات سواء كانت من ناحية استقطاعات تمت علي راتبه أو أي أجراء آخر .

يمكن هذا النظام المعلم من معرفة الرصيد المتاح له في الإجازات وما تبقي منها .

أمكانية التعديل أو الاستعلام عن البيانات الخاصة بالراتب الذي أستلمه وذلك عن طريق الحساب البنكي الذي تم تسجيله في البيانات الخاصة بكل معلم .

أمكانية تغيير بيانات البنك الذي يتعامل معه المعلم وإضافة بيانات بنك آخر وإمكانية معرفة ما هي الحوالات البنكية التي تم التعامل بها علي الحساب الخاص بالمعلم ، ومن خلال نظام فارس الخدمة الذاتية .

الخطوات الخاصة بالتفويض للصلاحيات الخاصة بالمدراء :-

عندما يقوم أي مدير بالدخول علي الشاشة التي تخص النظام وهي الشاشة الرئيسية يتم من خلالها الدخول علي القائمة الخاصة بكل القواعد للإجازات . من خلال هذه الخطوة يتم الدخول علي الخطوة التالية ومن بعدها يبدأ بتكوين القاعدة الخاصة بالتفويض . من بعدها يتم عمل الخطوة التالية لهذا الأجراء ويختار الخيار الخاص بكلمة الكل والضغط علي كلمة التالي . يتم ظهور الخطوة التالية علي الشاشة وهي الخاصة بقاعدة الإجازة ومن خلالها الرد . من بعد هذه الخطوة يتم إدخال التاريخ الخاص بالنهاية وبعدها أسم الموظف ومن ثم يتم البحث باسم الموظف أو باسم المستخدم والاختيار السريع .

ماهي إجراءات التعيين الخاصة بالوزارة والفترة الخاصة بالاختبار وذلك حسب تدرج الرواتب :-

بالنسبة للمعلمين الممارسين الذين تعينوا علي هذه الدرجة يجب عليه أن يحقق الشروط التي يتم تطبيقها من الوزارة وذلك حتي يتم السماح له بممارسة المهنة . أيضاً لكل معلم ممارس يجب عليه عند التعيين في هذه الدرجة الوظيفية يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي في مجال تخصصه وذل علي أقل تقدير . يكون حصول المعلم الممارس بتعيينه في هذه الدرجة الوظيفية طريقة حصوله علي مؤهله بطريقة الانتظام ويستثني من ذلك بعض التخصصات المحددة من الوزارة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها من وزارة التعليم والخدمة المدنية . من الشروط الواجب توافرها في المعلم الممارس لا يكون قد سبق وأن تعرض لأي جزاء ترتب عليه إنهاء الخدمة بسبب معين وفيما تنص عليه المادة رقم 14 باللائحة الخاصة بتنظيم هذه الأمور ويستثني من ذلك الحالة المرضية . بالنسبة للفرد الذي يتعين علي درجة المعلم المساعد يكون الدرجة العلمية التي حصل عليها هي الثانوية العامة أو شهادة آخري تعادلها ويكون في تخصص يناسب الدرجة الوظيفية المعين عليها . في حالة أن هناك شخص حاصل علي المؤهل الجامعي يتم تعيينه في المختبرات أو غيرها من التخصصات ويكون ذلك علي نفس المرتبة المعين عليها وذلك حسب ما هو منصوص عليه بشروط الوزارة .

الشروط الواجب توافرها في أي معلم عند طلب الانتقال من درجة لدرجة آخري في اللائحة الجديدة :-

يتم الحصول علي كل ما يخص المعلم من العلاوة الخاصة بكل سنه والتي تخص مستواه الوظيفي الذي يشغله في وقته الحالي وشرط أساسي لهذا الأمر أن يكون قد قضي في درجته الوظيفية سنه كاملة ولا يتم الحصول علي راتب في الغياب .

وهناك شرط هام في هذا الأمر وهو أن لا يقل أداء المعلم عن سنتين سابقتين بتقدير جيد أو ما يعادل هذا التقدير .

الخطوات الخاصة بطلبات الصرف التي تخص المستودعات المدرسية :-

يتم الدخول علي النظام من خلال الموقع الخاص به وبعدها يتم إرسال البيانات لكل قائد مدرسة . في الشاشة الرئيسية للنظام يتم أختيار صلاحية الخاصة بالطلبات إلكترونية خاصة بالمدارس . يتم البحث بالرقم الخاص بالصنف المرغوب به حسب الدليل الذي يتم إرساله للمعلم . يتم أختيار الصنف المراد الحصول عليه ثم الضغط علي خيار طلب الصرف . يتم إضافة أصناف ثانية أو الاسم الخاص بالصنف المطلوب بعد ما يتم ذلك يتم الضغط علي كلمة الخروج . يتم تعبئة البيانات الخاصة بالشخص الذي يستلم الطلبات ويتم الضغط علي ذهاب . يتم ملء البيانات الخاصة بالتسليم وبعدها الضغط علي التنفيذ . يتم ظهور الطلب الخاص بالطلبات في خانة الاعتمادات علي أن بعدها يتم التشغيل للطلب . بعد الانتهاء من هذه الخطوات يكون الطلب قد تم اعتماده ويكون أيضاً مجهز لاستلامه من المستودع .

بعض القرارات الهامة التي صدرت من وزارة التربية والتعليم والتي اعتمدت للعمل بها :-

تم النص علي كيفية المعاملة لمن تم إبعاده ورفض تنفيذ الضوابط الخاصة بالمهنة وذلك في حالة أن المعلم لم يستجب لتنفيذ الضوابط المطروحة له للأسباب الخاصة من أرقام 1 إلي 6 والتي تنص علي الإحالة للتقاعد في حالة أن خدمته تؤهله لتنفيذ ذلك أو بأبعاده لوظيفه آخري خارج نطاق الوزارة ويتم عرض المعلم علي لجنة تكون متخصصة في هذا الشأن ويتم تشكيل هذه اللجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لفرض إجراءات لازمه لهذا الأمر .

إعلان لائحة الوظائف التعليمية الجديدة من قبل الوزارة في الإطار الخاص بالتعاون بين كلاً من وزارتي التعليم والخدمة المدنية والجهات الأخري ذات العلاقات تم طرح لائحة الوظائف التعليمية وهدفها هو التركيز علي القطاع التعليمي والذي يحدد الدرجة الوظيفية وفيما هو معلن من قبل المملكة بالاهتمام بالتعليم وهناك تعددات كثيرة للجامعات المعتمدة في السعودية ومصنفة دولياً ، وسيتم دخول اللائحة التعليمية حيز التنفيذ ويتم العمل بها بشكل رسمي .

أعلنت الوزارة عن مبادرة جديدة تحت عنوان قصة لأجلي وذلك للتركيز علي أوقات الفراغ الخاصة بالأطفال واستغلالها بمواضيع هادفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالوقاية وتم الاتفاق علي أن يتم نشر قصتين مختلفتين مره كل أسبوعين ويكون من خلالهما تنمية مهارات الطلاب بمختلف جنسهم .

التدريب الذي يتم في نطاق التدريب التقني من خلاله يتم إلغاء الشرط الخاص بالكشف الطبي وذلك علي الذين تم قبولهم في المعاهد والكليات التابعة ويكتفي بأمر التعهد الذي يقدم إلكترونياً يفيد بأن ليس هناك حالة مرضية .

تعديل المعيار الخاص بالتشكيلات التي يتم من خلالها الأشراف في إدارات مختلفه ويتم تحديد المشرف لعدد 1200 معلم ليكون بعد ذلك المشرف علي عدد 1000 موظف في وظيفة تعليمية .

تم أيضاً صدور قرار من الوزارة بأنه يتم أعفاء الموظفين التابعين للوزارة والذين يعانوا من أمراض تكون مزمنة والسيدات اللاتي تكون في فترة حمل أن يحضروا إلي مقرات العمل .

كما تم الإعلان من قبل الوزارة عن الموعد الخاص بالتسجيل في النظام المعروف نور وذلك للطلاب في الأول الابتدائي لعام 1442 الجديد وذلك للحفاظ علي المستوي التعليمي وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

كما تم التصريح من الوزارة عن دليل القبول في الجامعات السعودية 1442 وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة وذلك حتي يتعرف طلاب وطالبات الثانوية العامة علي الجامعات داخل المملكة العربية السعودية .

نظام فارس هو النظام الأمثل الذي من خلاله يتم إتاحة خطوات شتي للمعلم وصلاحيات التحكم بكل ما يخص منصبه التعليمي وتم وضع هذا النظام ضمن نطاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كمجال من مجالات البوابات الإلكترونية المتاحة داخل المملكة تسهيلاً علي كل فئات المجتمع وتوفيراً لوقتهم بدلاً من الذهاب للجهات المعنية لإنهاء الخدمات .