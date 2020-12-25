نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار توطين مهن جديدة في المملكة العربية السعودية، توطين المهن المحاسبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار توطين المهن المحاسبية، والقرارات المتعلقة بسعوده الوظائف والتي يقصد بها القضاء علي البطالة بين الشباب السعودي والوصول إلي بنسبة توطين الوظائف إلي 80 بالمئة في المؤسسات الحكومية والخاصة السعودية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع خطة رؤية المملكة عام 2030 \ 1452 والتي اطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلي توفير الموارد والاعتماد علي المواطن السعودي للحفاظ علي تقليل التحويلات المالية للمغتربين وهو احد الأهداف التي تسعي المملكة إلي الوصول لها لأحداث نقلة من الاقتصاد النفطي ألي الاقتصاد الإنتاجي باستخدام موارد المملكة البشرية ومن ضمن تلك الأهداف هو توطين المهن المحاسبية بنسبة سنوية تزداد كل عام حتي عام 2030 .

شروط قرار توطين المهن

ومن شروط توطين المهن هو أولا : أن تكون نسبة العاملين في المنشأة ذوي المهن المحاسبية تصل إلي 30 في المئة من أجمالي العاملين في تلك المهنة .

ثانيا: يسري القرار علي منشآت القطاع الخاص التي تعمل بالسوق السعودي التي يتجاوز بها عدد العاملين خمسة أشخاص أو اكثر من زوي المهن المحاسبية ومسمياتهم المستهدفة ( مدير شئون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير أدارة التقارير المالية، مدير إدارة الذكاة والضرائب، مدير أدارة المراجعة الداخلية، رئيس برامج التدقيق الداخلي، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية، كاتب مسك الدفاتر )

التسجيل المهني وشروط توطين المحاسبين

يستلزم حصول المحاسبين علي الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين ولا يحتسب المحاسبين الذين لم يتم اعتمادهم من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين ضمن نسب التوطين التي سيتم فرضها علي المؤسسات الخاصة .

تحديد الحد الأدنى للأحور في احتساب نسبة التوطين

من شروط احتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة التي حددتها الهيئة السعودية للمحاسبين بأن لا يقل اجر المحاسب المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 6000 ريال لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادله وان لا يقل الراتب عن 4500 ريال لمن يحمل الدبلوم أو ما يعادله ومن الشروط أيضأ أن لا يتم احتساب المحاسب المحاسب الذي يقل اجره عن ما حددته الهيئة السعودية للمحاسبين وذلك في نسبة التوطين في هذا القرار .