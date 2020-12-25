نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الابتدائية نظام نور 1442 برقم الهوية واستخراج شهادات جميع الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نٌشر رابط استعلام نتائج الابتدائية نظام نور 1442 برقم الهوية من خلال وزارة التعليم السعودية على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما أصبح جميع الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في معرفة نتائج الطلاب وطريقة استخراج الشهادات عبر منظومة نور التعليمية 1442-2020 بشكل إلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، ولذا فهذا التقرير من موقع “ثقفني” يوضح لكم بالتفصيل طريقة الوصول إلى نتائج طلاب الابتدائية من خلال نظام نور الإلكتروني 1442-2020.

استعلام نتائج الابتدائية نظام نور 1442 برقم الهوية

قالت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن لكل أولياء الأمور والطلاب الآن الوصول إلى نتائج الشهادة الابتدائية من خلال موقع نظام نور 1442-2020 برقم الهوية ورقم التحقق وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة وذلك بشكل إلكتروني بالكامل.

وقد جاءت طريقة استعلام نتائج طلاب الابتدائية عبر نظام نور 1442 على هذا النحو التالي:

قم بالذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني 1442-2020 عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمة نتائج الطلاب في الشهادة الابتدائية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رمز التحقق.

اضغط على استعلام النتائج.

بعد ذلك سيتوجب على الطالب أو ولي أمره الانتظار لمدة ثوان حتى يتم الكشف عن النتيجة واستخراج الشهادة.

رابط استعلام نتائج نظام نور 1442-2020

أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصة نظام نور التعليمية من أجل أن تكون بمثابة نواه المنظومة الإلكترونية الجديدة لتطوير التعليم في المملكة خلال السنوات المقبلة، وشيئَا فشيئًا تطورت خدمات نظام نور وأصبح بإمكان الجميع الاستعلام عن النتائج من خلاله بكل سهولة ويسر.

وقد جاء رابط الكشف عن نتائج طلاب الابتدائية 1442-2020 من خلال الدخول إلى “موقع نتائج نظام نور التعليمي“، ومن ثم اختيار خدمات النتائج وكتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق والانتظار لحين معرفة النتيجة واستخراج الشهادة.