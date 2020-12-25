نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس 1442 وطريقة تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين ومواعيد بدء الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر رابط نظام فارس 1442 خطوات تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين وكذلك مواعيد إجراء الاختبارات لكل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، حيث يعد نظام فارس واحد من الأنظمة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية من أجل تطوير المنظومة التعليمية في المملكة وهذا بجانب رفع كفاءة المعلمين والاهتمام بهم وتطوير إمكانياتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

رابط نظام فارس 1442 الرخصة المهنية للمعلمين

قبل الحديث عن طريقة تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1442-2020 في المملكة العربية السعودية، يجب في البداية أن نتطرق للحديث عن نظام فارس الإلكتروني، وعن أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها لملايين المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الراهنة.

نظام فارس: هو واحد من الأنظمة التعليمية المستحدثة التي تم إطلاقها بواسطة وزارة التعليم السعودية خلال السنوات الأخيرة، ويهدف في الأساس إلى تطوير المنظومة التعليمية وزيادة قدرات المعلمين والمعلمات وزيادة وسائل التواصل الممكنة بين الوزارة وبين كافة المعلمين والعاملين في مختلف المدارس.

وكان رابط الذهاب إلى موقع نظام فارس الإلكتروني من أجل تسجيل الرخصة المهنية ومعرفة مواعيد الاختبارات المتوقع إجرائها قد جاء على النحو التالي: “موقع نظام فارس“.

خطوات تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1442-2020

فتحت وزارة التعليم السعودية الباب أمام كل المعلمين من أجل تسجيل اختبارات الرخصة المهنية بشكل رسمي من خلال بوابة نظام فارس الإلكتروني خلال الفترة الحالية، مؤكدة بأن عملية التسجيل للحصول على الرخصة تتم عن طريق بعض الخطوات التي جاءت على هذا النحو التالي:

الذهاب إلى موقع نظام فارس التعليمي 1442-2020

الدخول إلى الخدمات العامة ثم خدمة تسجيل الرخصة المهنية.

كتابة كل المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة صحيحة والتأكد منها عدة مرات.

الضغط على تسجيل الطلب.

ولكن يجب التنويه بأنه يتوجب على جميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية مراجعة المواعيد المحددة من قبل الوزارة بشأن التسجيل وإجراء اختبارات الرخصة المهنية والموجودة عبر موقع نظام فارس الإلكتروني.