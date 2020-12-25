نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نماذج اسئلة اختبار الرخصة المهنية ١٤٤٢ لكافة السنوات الماضية ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسئلة اختبار الرخصة المهنية من الأمور الهامة للمتقدمين لاجتياز اختبار الرخصة للحصول على الوظائف الشاغرة، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم عن فتح باب التقديم وحث المتقدمين على المبادرة في التقديم، وقد أتاحت الهيئة التقديم للجميع سواء معلمي التعليم الأهلي أو العام، كما أتاحت فرصة التقديم لكل الفئات المتخصصة وذلك بداية من 27/12/2020 وحتى 7/1/2020 ، كما أعلنت الهيئة عن موعد الاختبار العام والذي يبدأ 28/12/2020 وحتى 8/2/2020.

نموذج اسئلة اختبار الرخصة المهنية

يبحث الآن متقدمين اختبارات الرخصة المهنية عن نماذج أسئلة اختبارات سابقة يتم التعرف منها على شكل الاختبارات وكيفية التعامل مع نموذج الأسئلة، واقتباس بعض المعلومات التي قد تفيده في حل اختبار الرخصة، لذلك قد جمعنا لكم اليوم بعض النماذج لمواد الاختبار تحميل نماذج اختبارات الرخصة المهنية السنوات الماضية يمكنكم الاطلاع عليها ومراجعتها قبل الالتحاق بالاختبار، يمكنك مراجعة أسئلة كفايات أحياء لجميع السنوات السابقة.

نماذج اسئلة اختبار كفايات حاسب

ينشغل المتقدمين إلى اختبار الرخصة المهنية بالاستعداد لأداء الاختبارات فى الموعد التي أطلقته الهيئة العامة لتقويم التعليم، وذلك من خلال المراجعة والإلمام بكل المعلومات الخاصة بالاختبارات والمواد التي سيتم فيها الاختبار، ولذلك جمعنا لكن بعض أسئلة إختبارات السنوات السابقة مادة كفايات حاسب للاطّلاع عليها والتدريب على الاختبار يمكنك الحصول عليها من خلال الرابط الذي تركناه في الأعلى كما سيتم إدراج المزيد من الروابط خلال السطور المقبلة.

نماذج اختبار الرخصة المهنية للأعوام السابقة

تقدم العديد من معلمي المملكة العربية السعودية لاختبار الرخصة المهنية وذلك للحصول على وظائف مناسبة للتخصصات التعليمية الخاصة بهم، وقد حددت الهيئة العامة لتقويم التعليم موعد عقد الاختبارات ويقوم المتقدمون الآن بالاستعداد للاختبارات بالمراجعة والاطلاع على مواد الاختبارات، لذلك جمعنا لكم اليوم العديد من أسئلة الاختبارات الرخص المهنية السنوات الماضية تتضمن أسئلة كفايات ابتدائي، و أسئلة الرخصة المهنية، وملف مجمع به أسئلة اللغة الإنجليزية، وأسئلة التاريخ ، ومجمع أسئلة التربية الأسرية، والعديد من أسئلة الجغرافيا، ومادة الدين ، والرياضيات ، ومادة الكيمياء، بالإضافة إلى حقيبة اختبار الرخصة المهنية التفاعلية، و ملزمة الرخصة المهنية 1442.