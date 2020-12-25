نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ورابط التسجيل به في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 بعد عودته مرة أخرى للمعلمين العاملين في المملكة العربية السعودية وكل العاملين بالقطاع التعليمي بعد تعطيله لفترة طويلة، نظام فارس هو نظام إلكتروني يهم كل الفئات العاملة بقطاع التعليم السعودي، حيث يقدم لهم الدعم والخدمات التي يحتاج إليها كل العاملين بهذا المجال، طريقة التسجيل في نظام فارس بسيطة جداً سوف نشرحها بالتفصيل في هذا المقال وكذلك نوضح لكم رابط نظام فارس الجديد لتسهيل الدخول وإرسال كافة البيانات المطلوبة.

طريقة الدخول لنظام فارس

عليك أولاً التوجه إلى رابط نظام فارس حتى تتمكن من إرسال كافة البيانات التي تساعدك على التسجيل والدخول إلى الموقع.

البحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الظاهرة لك ثم الضغط عليها.

الآن عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكافة البيانات المطلوبة.

ادخل الرمز التأكيد وهو مجموعة من الحروف والأرقام والتي تظهر لك وقت تسجيل الدخول إلى نظام فارس عن طريق إدخال البيانات.

اضغط في النهاية على كلمة تسجيل الدخول والآن لقد قمت بالدخول إلى منصة فارس.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

يقدم نظام فارس عدداً من الخدمات التي تخص العاملين بالقطاع التعليمي من مدرسين وإداريين وموظفين، وهذه بعض الخدمات التي يقدمها: